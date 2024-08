Pepillo Origel se lanza contra Ricardo Peralta, amenaza con abandonar un programa si se lo encuentra: VIDEO

El famoso conductor, Juan José Origel, conocido como "Pepillo", dio de qué hablar en el mundo de la farándula después de amenazar con dejar un programa de televisión si se encuentra con Ricardo Peralta, uno de los participantes más polémicos en "La Casa de los Famosos México".

En plena transmisión del programa "Con Permiso", el experto en temas de la farándula expresó su molestia con Ricardo Peralta. Instantes después les hizo saber que si era invitado al foro prefería no estar presente, demostrando que no lo quiere ver ni en pintura.

En la reciente transmisión del programa "Con Permiso" los conductores, Martha Figueroa y "Pepillo" Origel platicaron con Shanik Berman, la segunda eliminada de "La Casa de los Famosos México". La periodista de espectáculos habló sobre su experiencia dentro del reality show más controversial de este 2024.

Después de eso los tres dieron sus pronósticos sobre el ganador de "La Casa de los Famosos" y fue en ese momento donde "Pepillo" Origel expresó que no quiere ver en persona a Ricardo Peralta. El exconductor de "La Oreja" aseguró que si el creador de contenido iba al programa, él mejor se iba.

"Donde gane Ricardo agarró y me voy. No lo quiero aquí. Ese día no vengo", dijo.