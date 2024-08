La Casa de los Famosos México: cómo saben la hora las celebridades dentro del reality show

La Casa de los Famosos México es el reality show que ha puesto a todo el país al pendiente de lo que hacen sus celebridades favoritas como Karime Pindter, Briggitte Bozz o Arath de la Torre dentro del programa de televisión, por lo que siempre están revisando lo que llevan a cabo y dan a conocer sus estrategias en el juego, así como también algunas trampas que les han descubierto.

El objetivo de La Casa de los Famosos México es reunir a celebridades de diferentes ámbitos, ya sea de la televisión, redes sociales, música y que ellos convivan sin saber qué día es, qué hora es o cualquier información del exterior, aunque en un video que circula a través de una cuenta en TikTok, un usuario grabó el momento específico en el que varios de los habitantes dicen que el microondas les revela algunos datos específicos.

El microondas tiene la hora. Captura de pantalla TikTok/dacmty

¿Cómo saben los habitantes de La Casa de los Famosos la hora?

En la grabación que ya es viral a través de redes sociales, se aprecia como algunos de los habitantes de La Casa de los Famosos México comentan que saben la hora debido a que la pueden encontrar en el microondas, solo que al número que muestra le deberán restar dos horas.

Ricardo Peralta le comenta a su compañera del cuarto Tierra, Mariana Echeverría que solamente deberá ver la hora del microondas y restarle 2 horas para conocer el tiempo exacto. En la plataforma ya existe un debate si esto les ayuda o no, mientras que hay quienes dicen que no tiene nada que ver y que no interfiere en su juego, otros puntualizan en que eso va contra las reglas.

¿Hacen trampa en La Casa de los Famosos México?

Es importante destacar que esta no es la primera vez que los habitantes de La Casa de los Famosos México busquen la manera de conocer la hora y la fecha exacta en la que están viviendo, pues constantemente se ve alguna de las celebridades revisar la posición del sol, la sombra y estar al pendiente de las galas para saber con exactitud estos detalles.

Las estrellas de La Casa de los Famosos México de esta segunda temporada han estado en controversia debido a que se aprecia cómo llevan a cabo diversos complots, que cabe destacar no está permitido, razón por la que la semana pasada estuvieron todos nominados y fue Luis Caballero conocido como “Potro” el habitante que salió y fue el tercer eliminado de la contienda.