"Me juzgaron": Paola Durante revela que cuarto tierra le dejó un mal sabor de boca | VIDEO

Paola Durante le reveló a Faisy su sentir en LCDLFM IG: quienes_paola

La Casa de los Famosos México está viviendo su cuarta semana y con esto la posibilidad de disfrutar de muchas polémicas y grandes momentos como el ver a Arath y a Mario disfrazados de tías. Pero los temas y polémicas no se quedan solo dentro del reality, sino que también fuera. En esta ocasión fue el turno de Paola Durante que aseguró que los integrantes del cuarto tierra le dejaron un mal sabor de boca.

La primera eliminada del reality show acudió al programa de Faisy para contar cómo fue su experiencia en los primeros siete días, donde la convivencia todavía no se tornaba tan tensa como lo que se vivió en la semana 3. Paola aseguró que muchos de los habitantes de la casa la juzgaron por su pasado y no se dieron la posibilidad de conocerla y disfrutar de su forma de ser.

Paola explicó que desde los primeros instantes que estuvo en la casa comenzó a sentirse juzgada y explicó en la entrevista con Faisy los comentarios y la actitud de algunos habitantes de la casa la fueron haciendo pequeña y por eso le costó tanto trabajo adaptarse al reality show.

"Hablaban de mí y era: 'no mayito' y me fui haciendo chiquita, me fui haciendo chiquita. Y yo veía los ojos de todos, de las mujeres, de los hombres (algunas mujeres si me respetaron), pero yo sentía que los hombres eran de 'la vamos a sacar porque ella no es nadie' o sea es muy fuerte.", comenzó su relato Paola en el programa de Faisy.