Kimberly La Más Preciosa revela que ella y Óscar Barajas ya regresaron al cocodrilo por el que los funaron: "está en peligro de extinción"

Kimberly "La más preciosa" es una de las influencers más queridas por sus ocurrencias, pero también una de las que más polémicas suele causar; una de las más recientes y controversiales fue cuando ella y su esposo, Óscar Barajas, dieron a conocer en redes sociales que habían comprado un cocodrilo bebé que sería el nuevo integrante de su pequeña familia; sin embargo, la reacción en Internet no fue la más esperada y, por el contrario, ambos se llevaron fuertes crítica por su decisión.

Comentarios como "no son animales domésticos", "eso sí que no mamita", "cuánta ignorancia hay en la gente" y "muy mal, esos no son mascotas y sólo fomentan el tráfico ilegal de animales" fueron los que recibió la pareja el pasado 13 de julio cuando por medio de una publicación en Instagram revelaron que tenían un nuevo integrante de su familia. En las imágenes se ve a Óscar cargando al reptil y en una más a la influencer con cara de sorpresa.

Así presumieron hace un mes que "crecía" la familia. (Foto: IG @oscar_barajas00 y @kimberly_lamaspreciosa)

Tras la ola de comentarios negativos, la pareja no borró la publicación, aunque sí tomó una drástica decisión por el bienestar del animal, según contó recientemente Kimberly "la más preciosa". Este fin de semana, la influencer asistió a un evento en el que conversó con la prensa y aclaró cuál fue la postura ante la decisión de su esposo al comprar un animal como este, así como el destino que éste tuvo, pues no se lo pudieron quedar.

Además de hablar sobre su carrera, en la que está debutando como actriz de teatro, la también amiga de Wendy Guevara fue cuestionada sobre el regalo que le hizo su esposo; allí confesó que Óscar Barajas lo compró como mascota, "pero no, es de mucho cuidado y dicen que está en peligro de extinción", comentó.

No dieron más detalles de a dónde regresaron al animal. (Foto: IG @oscar_barajas00 y @kimberly_lamaspreciosa)

Kimberly "La Más Preciosa" y su esposo ya no tienen cocodrilo por mascota

Luego de hablar de esta polémica mascota, Kimberly "La más preciosa" destacó a modo de broma que su esposo lo que quiere es tener "un zoológico" y entre risas dijo "está loco. Finalmente, resaltó que no pueden tener como mascota un animal como este. por lo que ella y su esposo lo regresaron, aunque fue él quien se hizo cargo de todo.