"Me salí del programa": Kimberly La Más Preciosa habló de la supuesta pelea con Ricardo Peralta

Kimberly "la más preciosa" y Ricardo Peralta no se llevan muy bien. Recientemente, la creadora de contenido contó que tuvo un altercado con el polémico influencer y su relato ha capturado la atención de sus seguidores y ha desatado un mar de opiniones en redes sociales.

Kimberly, conocida por su carisma y popularidad, se enfrentó a Ricardo Peralta, miembro del dúo "Pepe y Teo", en una situación que escaló rápidamente. Según Kimberly, en una ocasión fue invitada a un programa con Karla Díaz, donde se sintió excluida y menospreciada. “Me tenían en una orilla y no me daban cuadro, no me dejaban hablar”, expresó. Esta sensación de ser marginada la llevó a abandonar el set sin previo aviso, afirmando: “No pedí permiso, me paré y me salí”.

A muchos les dio risa cómo lo contó. Foto: @Canalunicable / TikTok.

Ricardo Peralta, a pesar de su presencia en el mundo del entretenimiento, no ha logrado ganarse el cariño del público. Su participación en "La Casa de los Famosos México" ha sido especialmente polémica. Peralta ha sido acusado de buscar constantemente el protagonismo, una percepción reforzada por la grafóloga y creadora de contenido Maryfer Centeno, quien analizó su lenguaje corporal y concluyó que Ricardo "quiere llamar la atención".

Ya nadie lo soporta. Foto: @torpecillo / Instagram.

Además, sus acciones dentro del programa han generado más críticas que simpatía. Recientemente, Ricardo acusó a sus compañeros de xenofobia tras una broma que involucró mover el colchón de Sian Chiong al pasillo. Esta reacción fue vista por muchos como una exageración y una maniobra para victimizarse, lo que aumentó su impopularidad.

Todos nominados en La Casa de los Famosos

En una jugada que tomó a todos por sorpresa, "La Jefa" decidió nominar a todos los participantes de "La Casa de los Famosos México". Esta decisión vino después de que se descubriera un complot entre los habitantes para coordinarse y otorgarse puntos mutuamente, con el fin de influir en las nominaciones. Este acto de conspiración fue revelado de manera contundente, mostrando cómo cada equipo se organizó estratégicamente.

Todo está muy tenso. Foto: @lacasafamososmx / Instagram.

La reacción de los participantes fue de sorpresa y consternación al darse cuenta de que habían sido descubiertos. Además, la exposición de los apodos que se habían asignado entre ellos añadió una capa adicional de tensión al ya complicado ambiente dentro de la casa. Como resultado de este descubrimiento, "La Jefa" decidió nominar a todos los habitantes y anuló el beneficio que Adrián Marcelo, el líder de la semana, tenía para salvar a alguno de sus compañeros del riesgo de eliminación.