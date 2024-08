Cate Blanchett revela la extraña petición que le hizo el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II

Celebridades en todo el mundo han sido invitados a ser parte de algunos eventos junto a la familia real británica, tal y como ocurrió con Cate Blanchett que recientemente relató su experiencia y reveló la extraña petición que le hizo el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II. La actriz señaló que habría sido invitada sin un motivo aparente, por lo que despertó sospechas de un coqueteó por el duque de Edimburgo.

La extraña petición del príncipe Felipe a la actriz Cate Blanchett

En una reciente entrevista con Andy Cohen, la actriz relató su experiencia en una lujosa cena en la que conoció a la fallecida reina Isabel II y su esposo, el príncipe Felipe. Detalló que en el evento habían otras celebridades, músicos, políticos, deportistas y otras figuras destacadas en diferentes industrias. Entonces consideró que habría sido invitada por su papel como Isabel I de Inglaterra en las cintas “Elizabeth” y “Elizabeth: The Golden Age”.

Cate Blanchett revela la extraña petición que le hizo el príncipe Felipe. Foto: AP

Sin embargo, la reina Isabel II parecía no tener conocimiento de su participación en dichos filmes: “No lo sé (el motivo de la invitación). El jefe del cuerpo de bomberos estaba allí y Helen Fielding, no la novelista, sino la científica, estaba allí. Pensé que tal vez porque interpreté a su antepasada, la reina Isabel I”. Aunque el motivo de su presencia aún es algo que no logró descifrar, recuerda la extraña petición del príncipe Felipe.

“Me senté junto al príncipe Felipe y me dijo: ‘¿Escuché que eres actriz? Me regalaron un reproductor de DVD por Navidad y no sé si poner el cable verde o el rojo’”, recordó Cate Blanchett, quien añadió que desconcertada le expresó no saber nada sobre “cuestiones técnicas”.

Cate Blanchett fue invitada a una cena con la familia real británica. Foto: IG @theroyalfamily

¿El príncipe Felipe coqueteó con Cate Blanchett?

Ante la petición del duque de Edimburgo, la actriz Gina Gershon, quien también estaba presente en dicha entrevista, mencionó entre risas que el duque de Edimburgo podría haber usado su conflicto como un pretexto para acercarse a ella y coquetear.

Entre bromas, Blanchett dijo no haber ayudado al príncipe de Edimburgo y el conductor Andy Cohen se sumó al momento con un comentario señalando que el coqueteo no habría ido más lejos por la presencia de la reina Isabel II y la de sus famosos corgis, mascotas que acompañaron a la monarca durante toda su vida y que ahora quedaron a cargo de la familia real británica.