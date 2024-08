Lucero rompe el silencio: tuvo un tórrido romance con Luis Miguel, ¿llegaron a ser novios?

Lucero, una de las cantantes y actrices más famosas de la televisión mexicana, y miembro de una gran dinastía de artistas, ahora madre de Lucerito Mijares, dio a conocer que durante alguna época de su juventud, tuvo un tórrido romance con un gran cantante, también connacional.

Se trata ni más ni menos de Luis Miguel, con quien hizo una película en el año 1985. Se trata de Fiebre de Amor, un musical de romance, donde fueron dirigidos por René Cardona Jr, quien también se encargó del guión y de la producción del filme que fue un gran éxito.

Fue durante una entrevista con Jordi Rosado cuando Lucero se sinceró, y aseguró que realmente tuvo un tórrido romance con el cantante y actor, no solamente eran una parejita que bromeaban, que se tomaban de la mano o jugueteaban, realmente sintieron atracción el uno por el otro.

“Con Luis Miguel no es que estuviéramos beso y beso, sí teníamos como una cosita. Nos encantábamos”, confesó.

Lucero agregó también que si bien no eran novios oficiales, sí tenían algunas actitudes como salir juntos de vez en cuando, con el objetivo de ver si era realmente algo que podrían sostener con el paso de los años, o únicamente se trataba de un sentimiento pasajero.

Sin embargo, en ese momento eran muy pequeños, apenas unos adolescentes de 15 años que no podían quedarse encerrados en el amor, así que Lucero pensó mejor las cosas y tuvo que decidir que lo dejaría ir por siempre. Así nos perdimos de uno de los grandes romances de la televisión mexicana.

“Yo a mis 15 años decía: ‘si me enamoro a muerte de Luis Miguel voy a sufrir muchísimo porque en dos meses no lo voy a volver a ver’ y lo comentaba con mi mamá: ‘La neta se van a dejar de ver’ y eso lo tenía claro porque mi carrera me iba llevando y sabía que cuando acabas algo, dejas de ver a una familia, empiezas otra y vuelves a ver a la familia’”, concluyó.