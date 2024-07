Critican a Paola Dalay por compartir video arreglándose tras seis días posparto: "tienes que descansar"

Hace apenas una semana José Eduardo Derbez y Paola Dalay se convirtieron en padres por primera vez de una pequeña a quien llamaron Tessa. Pero antes de ser madre, la joven de 22 años solía mostrar en sus redes sociales videos sobre moda y estilo y es algo que no perdió durante los nueve meses de embarazo, pero tampoco en el posparto, sin embargo, ha sido duramente criticada por regresar a su vida normal tan solo unos días después de que naciera su bebé.

Tessa llegó a este mundo a través de una cesárea, pero Paola ha contado que tras la intervención médica se ha recuperado muy rápido e incluso contó que aunque tenía mucho miedo del dolor que la cirugía iba a dejarle, señaló que ha sido mejor de lo que esperaba y que incluso siente que va avanzando muy bien.

Critican a la novia de José Eduardo Derbez por no guardar reposo tras dar a luz

A través de su cuenta de Instagram, Paola Dalay ha compartido una serie de fotografía de su hija, así de como de ella, recientemente posteó un video en el que se une a una tendencia muy típica de dicha red social en la que muestra cómo se arregla para un día normal, pero lo que más llamó la atención es que fue tan solo seis días después del nacimiento de Tessa.

En el clip se puede observar cómo elige su ropa y el outfit que usará para su día, pero lo que a sus seguidores no les gustó es que no tomara el reposo que se debe, pues le señalaron que al haber tenido cesárea debería estar descansando y no pensar en hacer elegantes looks y además grabarse para compartirlo en sus redes.

"Mija descansa, descansa por Dios", "¿En tu país no tienen que descansar después de una cesárea?", "No puede ser que ya andes como si nada, tienes que cuidarte, tuviste una cesárea", "Luego vas a tener dolores en la espalda si no te tapas", "Ya andas arreglándote, mejor piensa en tu bebé", señalaron internautas.

Paola Dalay responde a las personas que la critican por no descansar después de su parto

En la publicación, Dalay aprovechó para responderle a las personas que la criticaron y aclaró que no está corriendo ni haciendo otra actividad de alto riesgo, pues simplemente se arregla y se baña como todos los días para sentirse cómoda. Por lo que les dijo que eso no es malo y que se está cuidando pues además está tomando medicamento y tiene su herida muy reciente.

"Es increíble ver qué somos las mismas mujeres que nos atacamos", "Dejen de estar criticando, lo único que ella está haciendo es ponerse linda y eso no tiene nada de malo", "Lo mejor que puede hacer una mujer es ver por ella además del bebé, no la critiquen", fueron algunos de los comentarios en su defensa.

También hubo algunas usuarias que la defendieron y e indicaron que ella tiene derecho de vivir su posparto como mejor se sienta. La joven ha sorprendido por la esbelta figura que muestra a tan solo una semana del nacimiento de su bebé, sin embargo, contó a sus seguidores que ha sido gracias a una faja que ha usado durante esta etapa.