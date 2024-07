Paola Dalay comparte cómo fue dar a luz a Tessa, su hija con José Eduardo Derbez

La felicidad de Paola Dalay va en aumento porque está disfrutando de su maternidad debido a que se convirtió en mamá por primera vez. La modelo mexicana anunció el nacimiento de su hija Tessa a través de su cuenta de Instagram la noche del pasado domingo 30 de junio y desde ese momento hasta ahora no deja de brindar detalles de esta nueva etapa que vive junto a su pareja, el comediante y conductor José Eduardo Derbez.

Con fotos, videos y palabras de amor es como la originaria de Toluca ha revelado cómo fue dar a luz. Sus seguidores le agradecen esta apertura, sobre todo porque es de las pocas famosas que se anima a hablar de este tema de manera con transparencia y naturalidad.

Sigue leyendo:

“Estoy impactada, es el mejor papá”, Paola Dalay le dedica un mensaje a José Eduardo Derbez tras la llegada de Tessa

Victoria Ruffo lanza emotivo mensaje en sus redes tras reencuentro con Eugenio Derbez

Paola Dalay compartió nuevos detalles de su parto. Fotos: capturas de pantalla Instagram Paola Dalay.

Cómo fue el parto de Paola Dalay

Vía Instagram, Paola Dalay, de 22 años de edad, detalló que minutos antes de que Tessa naciera tuvo sentimientos encontrados. “Minutos antes de conocer a Uvita. Fue tan bonito y, al mismo tiempo, tan raro”, escribió la nuera de la actriz Victoria Ruffo en la publicación que hizo hace menos de 24 horas y ya suma casi 60 mil reacciones.

La joven, quien es amante de la moda, igual expuso que antes de dar a luz sintió “tantas emociones en cuestión de segundos”, así que sigue “sin creer que ya tenemos a nuestra princesa con nosotros”. La mamá primeriza no sólo está feliz de tener a su bebé en brazos, sino que le expresó su amor a José Eduardo Derbez, a quien le dedicó este mensaje: “Te amo mucho, mucho”.

Paola Dalay tuvo una cesárea de la que se recupera. Fotos: capturas de pantalla Instagram Paola Dalay.

Paola Dalay se recupera de la cesárea

A Paola Dalay le realizaron una cesárea, dato que ella misma reveló a través de una historia de Instagram. La joven incluso abrió una caja de preguntas en su perfil de esta red social para que sus fans le hagan cuestionamientos; uno de ellos es en torno a cómo le fue con la cesárea, así que la joven respondió que “muy, muy bien, mejor de lo que esperaba”. También expuso que tiene algo de dolor, pero “nada que no se pueda soportar”.

La modelo incluso calificó su experiencia con la cesárea y le dio 9 de 10, ya que expuso que se puso nerviosa, ya que “moría de miedo”. Sin embargo, indicó que luego se sintió tranquila porque “la cirugía ni la sentí, ni cuenta me di cuando había empezado y poco a poco me fui relajando”. De hecho, aseguró que la anestesia raquídea no se le hizo dolorosa, ya que sólo sintió “como toques, muy leves” y después sintió frío en la espalda.