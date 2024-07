La cantante Jennie, quien ha alcanzado la fama mundial gracias al grupo de K-Pop BLACKPINK, recientemente sorprendió a sus fans al aparecer en un evento de moda vestida con un conjunto negro Chanel y una nueva perforación en la nariz, pues esta clase de accesorios no son bien vistos en Corea del Sur.

De hecho, la cantante de "SOLO" se mostró muy segura de su look y posó para diversos medios de comunicación y dejó claro porque es llamada "La Chanel viviente". Además, compartió con sus fans lo bien que se la pasó en el evento que se realizó en Seúl, Corea del Sur.

Sigue leyendo:

Internautas coreanos critican "Rockstar" de Lisa de BLACKPINK y la califican como una canción "decepcionante"

Jennie llegó sola al evento Chanel en Seúl. (Créditos: Instagram / @jennierubyjane)

Así fue la llegada de Jennie al evento Chanel

Aunque en Corea del Sur no son bien vistos los tatuajes y las perforaciones, Jennie no dudó presumir su nuevo piercing en la nariz durante el Coco Crush pop-up, una fiesta de la marca Chanel que se realizó en Seúl este jueves. Además, posó en un vestido, medias, zapatos y accesorios de la marca francesa, la cual es una de las favoritas de la cantante de K-Pop.

De hecho, Jennie también es una de las favoritas de Chanel, pues ha sido su embajadora desde hace unos años y normalmente asiste a los eventos de moda con ropa exclusiva de la marca francesa. Además, la cantante de "You&Me" se ha ganado el sobrenombre de "La Chanel viviente" por lo bien que queda con la firma de lujo.

Sigue leyendo:

Así de fácil puedes obtener la promoción 2x1 para ver el "Born Pink Tour" de BLACKPINK en cines

En su IG, la artista compartió todas las fotos. (Créditos: Instagram / @jennierubyjane)

¿Jennie se perforó la nariz?

Hasta el momento no se ha confirmado que la cantante de BLACKPINK se haya realizado una perforación en la nariz, pues muchos fans consideran que podría tratarse solamente de un diamante que simula un piercing. De hecho, no es la primera vez que se pone una pieza falsa, ya que en ocasiones anteriores se ha puesto para darle un toque de rebeldía a su look.

"¿Es perforación o un diamantito? Quiero respuestas", "Sea o no sea real se le ve genial y espero que algún día se deje ese piercing", "Jennie con un piercing en la nariz me tiene mal, tan hermosa" y "¿Se hizo una perforación en la nariz o solo se puso una piedrita qué hace alusión a una perforación'?", fueron algunas de las reacciones en la plataforma X.

Sigue leyendo:

BLACKPINK llega a Cinépolis con su “Born Pink Tour”, estos serán los horarios y los cines dónde podrás verlo

La cantante sorprendió por su atrevido look. (Créditos: Instagram / @jennierubyjane)

¿Jennie prepara nueva música?

Aunque BLACKPINK se encuentra inactivo en estos momentos, Jennie no ha dejado de trabajar y recientemente lanzó "SPOT!", una canción junto al rapero surcoreano ZICO, la cual fue bien recibida por el público coreano y mundial. De hecho, se rumora que podría estar trabajando en nuevo material como solista, pues hace poco se dijo que está preparando dos nuevas canciones, además de un primer álbum completo.

Sigue leyendo:

Acusan a Lisa de BLACKPINK de hacer “blackface” para su nuevo material “Rockstar”