Internautas coreanos critican "Rockstar" de Lisa de BLACKPINK y la califican como una canción "decepcionante"

Pese a que el nuevo sencillo de Lalisa Manban, mejor conocida como Lisa, "Rockstar", ha superado las expectativas de muchos, internautas coreanos han criticado el último trabajo de la tailandesa, pues afirman que para ser su primera canción fuera de YG Entertainment "esperaban más". Sin embargo, los seguidores internacionales se han lanzado a defenderla de los ataques, ya que internacionalmente ha recibido buenos comentarios.

De hecho, la maknae de BLACKPINK ha sido elogiada por su excelente rap y su radiante voz, pues consideran que para ser su primer material totalmente en inglés lo hizo "excelente", ya que demostró una gran pronunciación y habilidad vocal. Además, presumió una coreografía impecable y única.

"Rockstar" es la primera canción de Lisa totalmente en inglés. (Créditos: Instagram / @lalalalisa_m)

¿"Rockstar", nueva canción de Lisa ha sido "decepcionante"?

Tras el lanzamiento de "Rockstar" el pasado jueves, Lisa ha recibido toda clase de opiniones, mientras que algunos han aplaudido su primera canción fuera de la agencia surcoreana, otros han criticado su trabajo. Sin embargo, la canción ha sido bien recibida en algunos países, sobre todo en Tailandia, donde llegó al número uno de la plataforma Spotify.

De acuerdo con diversos medios de comunicación coreanos, el nuevo material de la tailandesa ha sido mal recibido y no ha alcanzado buenos streaming en el país del K-Pop. De hecho, su puesto más alto fue el 29 y afirman que ha ido en descenso. Asimismo, mencionaron que en Asia tampoco ha logrado el éxito que se esperaba, pues en Filipinas y Hong Kong llegó al lugar 14, mientras que en Malasia y Singapur alcanzó el 9.

Lalisa estrenó "Rockstar" el jueves pasado. (Créditos: Instagram / @lalalalisa_m)

Además, compararon el éxito de su canción "LALISA", la cual alcanzó el éxito rápidamente en Corea del Sur y el resto del mundo. De hecho, criticaron a la maknae de BLACKPINK "por dejar atrás" el K-Pop y enforcarse en crear música donde muestra más su natal Tailandia y no Corea del Sur, el país donde se volvió famosa mundialmente.

La maknae de BLACKPINK samplea a Tame Impala en "Rockstar". (Créditos: Instagram / @lalalalisa_m)

Fans defienden a Lisa de BLACKPINK

Ante los malos comentarios de los internautas coreanos, los fans de Lisa se lanzaron a defenderla y aseguran que en Corea del Sur nunca la "han apoyado". De hecho, mencionaron que cuando fue considerada una de las mejores cantantes de K-Pop tras el éxito de "LALISA" y "MONEY" tampoco estaban de acuerdo, ya que ella no es coreana.

"Les arde ver a Lisa triunfar, antes decían que no querían a Lisa en el K-Pop, y ahora andan llorando, ya aburren", "No soportan que ya no relacionen sus logros con el K-Pop" y "Argumentos no validos con solo el hecho de saber que están ardidos porque no promociona en Corea e hizo todo en Tailandia", fueron algunas de las reacciones de los seguidores de la tailandesa, quienes han mostrado apoyo a "Rockstar" desde su lanzamiento hace unos días.

