Ella es Andrea, la hermana de Stephanie Salas que brilló como cantante en comerciales y ahora es productora

Aunque Stephanie Salas siempre se ha mostrado cercana a su familia en la dinastía Pinal, el talento es parte de su legado también por su padre, el músico Micky Salas, y así lo hizo saber su media hermana, Andrea Salas. La productora compartió un video en TikTok que se hizo viral rápidamente debido a que sorprendió a fanáticos revelando su parentesco con la madre de Michelle Salas, un tema que generó alboroto antes con su hija Dany Salas luego de que la joven asegurara que era sobrina de Luis Miguel.

Ella es Andrea Salas, hermana de Stephanie Salas

Andrea Salas compartió un video en TikTok en el que relata su historia y revela que su más grande sueño era ser famosa como su hermana, Stephanie Salas. La productora indicó que su carrera comenzó a los ocho años cantando en comerciales y más tarde intentó probar suerte en televisión, sin embargo, no consiguió el éxito que esperaba debido a que era muy tímida.

Ella es Andrea Salas, hermana de Stephanie Salas. Foto: IG @andysalastv

“La timidez me empujó a terminar detrás de las cámaras. Mi papá era un baterista de rock muy famoso. Mi mamá estudió para concertista de piano, los dos se conocieron en el Conservatorio Nacional de Música en México. Traigo la música en las venas (…) Creciendo con esta onda musical muchas veces la acompañé a Televisa, nos escapábamos a los foros cuando se estaba grabando ‘Burbujas’, de ahí empezó mi amor por querer salir en la tele”, relató.

Pese a los obstáculos que ya enfrentaba, Salas decidió insistir y su preparación la ha llevado a ser productora en importantes proyectos: “Todo lo que implicaba salir en televisión era un ambiente medio denso, la neta era denso. Yo me metí en la cabeza que quería trabajar en Televisa, era muy penosa. Más grande voy a aplicar al CEA y el día que tenía que ir decidí no hacerlo, toqué puertas de nuevo en Televisa y todos me dieron el super avión”.

Dany Salas ha sorprendido por su parecido con Camila Valero. Foto: IG @andysalastv

Parecido entre Dany Salas y Camila Valero

Andrea Salas es madre de Dany, quien ha ganado fama en TikTok por los videos junto a su madre y actualmente tiene más de 5 millones de seguidores en esta plataforma. Aunque uno de los videos que más reproducciones tiene es aquel en el que afirma que es sobrina de Luis Miguel, aunque también aclaró que el vinculo que tiene con el cantante se debe a su tía y su prima, Michelle Salas.

La joven influencer también ha capturado la atención de los internautas debido al gran parecido que tiene con su prima, la actriz Camila Valero, quien es hija de Stephanie Salas y hermana de Michelle Salas.