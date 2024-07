Matthew Macfadyen se arrepiente de su papel como Mr. Darcy en “Orgullo y prejuicio”, esta es la razón

A casi 20 años de su estreno, “Orgullo y prejuicio” se mantiene como una de las películas románticas favoritas y continúa conquistando generaciones. Por ello, las recientes declaraciones del actor Matthew Macfadyen sorprendió a los fanáticos, pues aseguró que aún considera que nunca fue la mejor opción para dar vida al personaje de Mr. Darcy y admitió haberse sentido incómodo durante el rodaje de la cinta.

Matthew Macfadyen se arrepiente de su papel en “Orgullo y prejuicio”

Matthew Macfadyen ha tenido gran éxito en televisión y cine con proyectos como “Succession” y, recientemente, “Deadpool & Wolverine”, aunque se mantiene en la memoria del público por su papel como Mr. Darcy en “Orgullo y prejuicio” que protagonizó junto a la actriz Keira Knightley sorprendiendo al público con la gran química que mostraron ante las cámaras.

Pese al éxito que alcanzó con la película el actor confesó en entrevista con CBS Mornings que aún considera no haber sido la mejor opción para dar vida a Mr. Darcy: “No lo disfruté. Me siento mal por decirlo. Hay momentos en los que lo disfruté pero desearía habérmelo pasado mejor. Desearía haber estado menos preocupado por ello. Me sentía como que no era apropiado para el papel. Como... ‘No soy lo suficientemente sexy’. Pero salió bien”.

Matthew Macfadyen intimidado por su papel como Mr. Darcy

El actor admitió haberse sentido intimidado debido al triunfo que tuvo la miniserie en 1996 en la que Colin Firth hizo el mismo papel, aunque aún con ese sentimiento también se siente agradecido debido al recibimiento del público que aún aplaude su participación en la cinta.

“Probablemente lo más halagador que me pasa es cuando ahora la gente me dice: ¿Tú eras el Sr. Darcy? Ya han pasado unos 20 años. Así que pienso que no debo de estar envejeciendo tan mal”, añadió el actor.

Por otra parte, el director Joe Wright describió a Matthew Macfadyen como uno de los mejores actores de su generación en Inglaterra. “Es el actor menos vanidoso que vas a conocer en tu vida y no se metió en esto tratando de interpretar a un icono. Vino a interpretar a un personaje de la misma manera que lo haría con Hamlet u otro gran papel”, dijo a MovieFreak.