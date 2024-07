Muere el papá de Alfonso Waithsman, el maquillista de famosas, y lo despide con desgarrador mensaje

Alfonso Waithsman, mejor conocido como el maquillista de famosas como Andrea Legarreta o Galilea Montijo, se vistió de luto, pues hace unas horas compartió un triste y desgarrador mensaje en su perfil oficial de Instagram con el que dio a conocer la sensible muerte de su padre. Fue por medio de un desgarrador mensaje con el que despidió a su papá y las figuras del espectáculo con las que ha trabajado, no dudaron en darle sus condolencias.

Fue el propio maquillista quien dio a conocer la lamentable noticia por medio de una publicación en Instagram. Para ello compartió una foto abrazando al hombre que le dio la vida y donde ambos aparecen muy sonrientes. De esta forma y con unas palabras de despedida, Waithsman recordó que su padre siempre lo ayudó a sentirse orgulloso de sí mismo.

"Junto con mi madre me diste la vida, siempre me hiciste sentir que estabas orgulloso de mí, mi fan número uno… ahora me estarás mandando tu buena energía y tus cuidados desde el cielo , porque estoy seguro que ahí estás… BESOS HASTA EL CIELO PAPÁ", fueron las palabras que escribió.