Ferka responde a los rumores de supuesto fraude en MasterChef Celebrity

Previo a la final de MasterChef Celebrity este domingo, Fernanda Quiroz respondió a las acusaciones que la señalan como ganadora por ciertos favoritismos que la producción tiene con ella. Al respecto, contrario a que se molestara por los señalamientos agradeció lo ocurrido, pues eso le favorece,

Ferka llegó a la gran final del reality show de cocina, sus contrincantes a vencer serán su amigo, el influencer Jawy y la actriz Rossana Nájera y en unos días se conocerá al nuevo vencedor. Por lo que la actriz reveló que todo puede suceder, ya que cuando es hora de cocinar las técnicas te pueden jugar en tu contra.

Seguir leyendo:

MasterChef Celebrity 2024: aseguran que Ferka ganará el reality gracias a "una serie de trampas"

La Isla: Christian Estrada y Jorge Losa protagonizan pelea por Ferka

La actriz reveló que todo puede suceder, ya que cuando es hora de cocinar las técnicas te pueden jugar en tu contra. | Foto: Instagram @ferka

Ferka agradece la polémica sobre rumores de favoritismo en MasterChef Celebrity

Sobre las acusaciones de cierto favoritismo hacia Ferka e incluso algunas trampas durante el concurso, la actriz respondió que eso no es cierto y a pesar de todo agradece que se haya generado polémica pues eso significa que las personas están al pendiente de su trabajo y de todo lo que hace.

“Yo la verdad les agradezco mucho, hasta se me hacía raro, yo decía están muy calladitos, ¿ahora que van a inventar? Eso me habla de que están muy metidos en la cocina y en mis proyectos, no sé qué vaya a pasar”, expresó.

La también conductora aprovechó para desestimar toda acusación de favoritismo y aseguró no saber quién ganará este domingo, pues dijo que todo puede suceder. A su vez, señaló que independientemente de quién se lleve el premio, todos hicieron lo mejor que pudieron en la cocina.

¿Habrá reconciliación con Jorge Losa?

Sobre una posible reconciliación con exnovio Jorge Losa, Ferka indicó que lo extraña mucho aunque no sabe si él sienta lo mismo por ella, mientras el actor se encuentra a miles de kilómetros en Turquía. Mientras tanto señaló que ella está enfocada en sus proyectos, en su trabajo y en su hijo, por lo que no quiere a adelantarse a que lo que pueda pasar.

Lo que adelantó es que para ella no existen las medias tintas, y que prefiere estar en una relación confirmada por ambas partes antes de no saber qué hay entre dos personas. También mencionó que le impactó el enfrentamiento que tuvieron sus dos ex, el padre de su hijo y Jorge en La Isla, reality en el que ambos participan y señaló que los dos son hombres importantes en su vida.