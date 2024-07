Poncho de Nigris enfurece y exige no ser llamado influencer: "Soy empresario y conductor"

Poncho de Nigris es una de las figuras más polémicas en el mundo del espectáculo, aunque ha participado en diversos programas y reality shows es conocido entre sus seguidores como influencer. Algo con lo que no está de acuerdo y así lo hizo saber en una reciente entrevista, pues molestó se detuvo para aclararlo y exigir no ser llamado de esta manera, demeritando también a quienes se catalogan como tal.

Poncho de Nigris exige no ser llamado influencer

En una reciente entrevista con el programa “De primera mano”, el exparticipante de “La Casa de los Famosos México” fue contactado para hablar de la salud de su hijo menor, Toñito, quien recientemente sufrió una lesión en el brazo tras una caída. Sin embargo, molesto hizo una repentina pausa para exigir que no lo llamaran influencer asegurando que sólo quienes están iniciando en la industria se denominan así.

“No me pongan influencer, no soy influencer, soy empresario. No me pongan influencer. Yo no soy influencer. Soy actor, conductor, bailarín, empresario, a mí no me pongan influencer”, puntualizó De Nigris para después continuar con la entrevista visiblemente incómodo por lo ocurrido pese a que el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante intentó bromear con él pidiendo a la producción que se hiciera el cambio.

¿Quién es Poncho de Nigris?

Originario de Monterrey, Nuevo León, Alfonso de Nigris Guajardo, como es el nombre de pila del conductor, estudió Administración de Empresas en la Universidad Regiomontana. Saltó a la fama con su participación en la segunda temporada de “Big Brother” en 2003, donde se ganó el cariño del público y se abrió paso en otros reality shows como “Bailando por la boda de mis sueños”, “Mitad y mitad: Juegos de amor”, “¿Quién es la máscara?”, “MasterChef Celebrity” y “La Casa de los Famosos México”.

Poncho de Nigris exige no ser llamado influencer. Foto: IG @ponchodenigris



Uno de los grandes escándalos en la carrera artística de Poncho de Nigris fue su supuesto romance con Irma Serrano “La Tigresa”, algo que ha negado en más de una ocasión. El modelo formó parte de “Sólo para mujeres” junto a otros famosos como Sergio Mayer y Manuel Landeta; ha participado en programas de televisión como “Los Perplejos”, “Vida TV”, “El gordo y la flaca” y “Piel de estrellas”.

“Código postal” y “Central de abasto”, son algunas de las telenovelas en las que ha figurado. En los negocios, el presentador inauguró recientemente “La Postrería 77” que tiene sucursales en Nuevo León y Saltillo, aunque el escándalo ensombreció su apertura debido a las burlas que lanzó a un establecimiento cercano al suyo.