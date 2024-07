Wendy Guevara revela a su amigo Agustín Fernández cómo ganar "La Casa de los Famosos México"

Como es bien recordado, Wendy Guevara fue la flamante ganadora de la primera edición de La Casa de los Famosos México, reality show que multiplicó su popularidad y que le hizo acreedora a un premio de 4 millones de pesos.

Con esa experiencia a cuestas y la amistad con Poncho de Nigris y Nicola Porcella como mejor regalo de esa emisión, Wendy sabe que ahora dará todo su apoyo a uno de los integrantes confirmados que entrará a la segunda edición del reality. Ese personaje es Agustín Fernández, su amigo y compañero de casa, esa que también comparten con Nicola.

Ante esto, Wendy aprovechó recientemente para precisar qué consejos le ha dado a Agustín, todo con la intención de que sepa qué le puede hacer ganar.

Wendy es la actual ganadora del reality. Foto: Especial

Durante la presentación de Agustín Fernández como integrante de "La Casa de los Famosos México", Wendy Guevara se sintió feliz de ser ella quien le revelara, puesto que son grandes amigos y roomies.

Luego, la influencer detalló cómo es la personalidad de "Agus" y qué no hará en "La Casa".

"Estoy confirmando al cuarto participante que fue Agustín Fernández, yo lo adoro, somos amigos y vivimos juntos. No sé qué cosas vaya a hacer este hombre, a Nicola (Porcella) y a mí nos tiene con el alma en un hilo, es capaz de todo. Les quiero decir algo, él no pelea, puede hacer muchas tonterías pero peleonero no es, a menos que de que no sabemos qué vaya a pasar ahí", precisó.