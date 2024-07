Wendy Guevara le responde a Flor Rubio por las críticas a Burrita Burrona: "Te ves envidiosa y ardida"

Wendy Guevara salió en defensa de Turbulence Queen y Burrita Burrona ante las críticas que recibieron de Flor Rubio luego de que se confirmara la participación de las influencers en los proyectos de televisión que son parte de los Juegos Olímpicos de París 2024. La conductora de “Venga la Alegría” se mostró en desacuerdo asegurando que no tienen la preparación necesaria y comparó su trabajo con el de otros comediantes, como Eugenio Derbez.

Wendy Guevara responde a las críticas de Flor Rubio a Burrita Burrona

Durante una transmisión en vivo la ganadora de “La Casa de los Famosos México” fue cuestionada sobre los comentarios de Flor Rubio contra Turbulence Queen y Burrita Burrona. Aunque al inicio negó saber de qué se trataba, mencionó la importancia de tomar las oportunidades que se presentan ya que la fama y popularidad pueden ser efímeras; además, puntualizó en darle una oportunidad a nuevos talentos.

“Yo les voy a decir algo, tienen que aceptar que hay que gente que viene nueva, gente que va a crecer más que tú o que va a ser más reconocida que tú. Si tú estudiaste mucho para ser famosa, hay gente que viene de las redes sociales que puede ser más famosa que tú en tres días y que le siga yendo bien. Esto es lo que muchas personas de otras generaciones, no estoy diciendo que todas, y creo que lo importante es que tengas que aceptar sino te ves como una envidiosa ardida de que te molesta que otra persona triunfe y tú no”, dijo la integrante de “Las Perdidas”.

¿Qué dijo Flor Rubio sobre Burrita Burrona?

Turbulence Queen y Burrita Burrona serán parte del equipo de la televisora de San Ángel en TUDN junto a otros conocidos periodistas deportivos, como Toño de Valdés. En este mismo programa participa Wendy Guevara con la mini telenovela titulada “Amor viejo en París” junto al actor Julián Gil.

Turbulence Queen y Burrita Burrona serán parte de los proyectos para los Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: IG @burritaburrona

“Ya quería gritarles este gran logro. ¡Sorpresa! Somos las nuevas comedy queens de TUDNMEX para los juegos olímpicos de París 2024. No se pierdan ‘La Botarguiza’ por ‘La Jugada’”, escribió Turbulence X. Ante esto, Flor Rubio compartió un video en su cuenta de YouTube en donde se muestra en desacuerdo con la decisión de incluir a las influencers asegurando que no tienen la experiencia y la preparación.

“Este tipo de personajes se han vuelto tan populares y tan virales que está de moda incluirlos en todos los contenidos y no necesariamente tiene que ser así. No todos están preparados para hacer ese trabajo. No me parece un avance porque incluír comedia en los espacios deportivos, desde que tengo uso de razón lo recuerdo que lo han hecho (…) Un avance no es, simplemente están utilizando algo que es viral, tener miembros de la comunidad en los espacios creyendo que esto va a traer más audiencia, pero esto no mejora los contenidos del programa”, indicó la conductora.