Kim Kardashian revela cuál es la terrible enfermedad incurable que padece: "estaba muy asustada"

En el mundo de la farándula hay muchas famosas que además de subir sus espectaculares fotos a Instagram, también se han sicerado con sus seguidores sobre los problemas de salud que enfrentan y un ejemplo de ello es la reconocida Kim Kardashian, quien ha vuelto a ser noticia debido a su franca lucha contra la psoriasis, una enfermedad autoinmune que ha afectado su vida desde 2011.

La psoriasis provoca que las células de la piel se multipliquen hasta diez veces más rápido de lo normal, resultando en erupciones escamosas, rojas y con picazón que pueden aparecer en diversas partes del cuerpo. Es así como la socialité ha compartido abiertamente su experiencia con esta condición en múltiples plataformas, pero hace algunos meses publicó una serie de videos en su cuenta de Instagram mostrando un brote doloroso en sus piernas, acompañado de un desgarrador mensaje:

No voy a mentir, esto duele. No estoy segura de cuáles son mis desencadenantes. No he cambiado mi dieta. ¡He probado todo! La psoriasis apesta