Muere a los 49 años famoso DJ y productor alemán, creador de “Loneliness”

Thomas Brückner falleció de manera repentina a los 49 años de edad este lunes 15 de julio, así lo dio a conocer la familia del DJ con un emotivo mensaje en redes sociales donde colegas y fanáticos han externado sus condolencias al dar el último adiós. La muerte del también productor alemán generó gran conmoción, pues hace tan sólo unos días se presentó en el festival Steinbruch Open Air.

Muere a los 49 años el DJ y productor alemán Thomas Brückner

A través de la cuenta oficial de Instagram del DJ, la familia confirmó la triste noticia sin dar más detalles sobre la causa del fallecimiento: “Con gran pesar debemos informarles que ayer falleció nuestro amado padre y esposo. Siempre te llevaremos en nuestros corazones y te amaremos hasta que nos reunamos nuevamente. Atentamente su familia Bine, Max, Amelie y Sophie”.

Muere a los 49 años el DJ y productor alemán Thomas Brückner. Foto: IG @tomcraftofc

Aunque hasta el momento no se ha mencionado la causa de muerte, el DJ Westbam compartió en su cuenta de Facebook que hace dos semanas tuvo contacto con él y se recuperaba de una gripe: “Hablé con él hace tres días y me dijo que se estaba recuperando, pero parecía de buen humor. Tom tenía música nueva fantástica y estaba ansioso por tocar con todos nosotros en Rave The Planet. Como ya sabemos: esto no tenía que suceder. Es realmente desgarrador”.

Productores y DJ’s externaron sus condolencias y dieron el último adiós a Thomas Brückner en redes sociales, entre ellos el DJ italiano Benny Benassi: “Lo siento mucho. Éramos artistas de Ministry of Sound en la misma época. ‘Loneliness’ fue mi primer remix después del lanzamiento de ‘Satisfacción’”.

¿Quién fue Thomas Brückner?

Thomas Brückner, conocido como DJ Tomcraft, saltó a la fama a finales de los 90 y de inmediato ganó popularidad en la industria con temas como “The Circule” y “Silense”. Se especializó en música house y trance progresivos, lo que en 2002 lo llevó a ser el número uno en Reino Unido y ganando éxito con “Lonliness” y “Prosac”.