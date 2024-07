Paolita Suárez desmiente acusaciones por supuestas conversaciones inapropiadas contra menores

Paola Suárez sigue dejando de qué hablar después de ser vinculada por presuntamente realizar actos ilícitos en agravio de menores de edad. Ahora, después de toda la polémica que se generó en el entorno de la integrante de 'Las Perdidas', la influencer apareció en sus redes sociales para compartir un comunicado de prensa y dar su versión de los hechos. Paolita niega rotundamente haber cometido los actos que se imputaron en días pasados.

La integrante de 'Las Perdidas' indicó en el comunicado que algunos periodistas y medios de comunicación estaban abusando de la libertad de expresión y estaban dejando de lado informar y en su lugar estaban acusándola de ilícitos contra menores sin fundamentos o datos que corroboren dichas acusaciones.

Sigue leyendo:

Potro tiene una misión dentro de "La Casa de Los Famosos" y llegará para armar "un zafarrancho"

Hospitalizan al hijo de Poncho de Nigris tras sufrir un aparatoso accidente, ¿cuál es su estado de salud?

La influencer dejó claro que todo lo que se dijo en su contra sobre el tema de los actos ilícitos en agravio a menores de de edad eran falsos; además de asegurar que no cuenta con ninguna denuncia en su contra de dicha naturaleza y que no ha cometido delito alguno. Después de esto se fue contra aquellas personas que generaron dicha información, ya que están difamándola sin tener datos o información que confirme dichas acusaciones.

"Con respecto a los reportajes de periodistas y comunicadores en diversas plataformas digitales, que hacen hacía mi persona acusándome de actos ilícitos en agravio de menores de edad, es rotundamente falso (...) A mi público y seguidores les reitero que no cuento con ninguna denuncia en mi contra de esa naturaleza, ni de ninguna otra, puesto que no he cometido delito alguno", indicó en el inicio de su comunicado.