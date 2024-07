Sigue la polémica de Paola Suárez de "Las Perdidas", ¿la denunciaron por supuestas conversaciones inapropiadas contra menores?

Paola Suárez, quien es una de las más importantes integrantes del grupo "Las Perdidas", está en el ojo del huracán, luego de que la acusaran por redes sociales de mantener conversaciones inapropiadas con menores de edad, lo que supuestamente habría llegado a los tribunales.

Fue a través del periodista Jorge Carbajal como se dio a conocer que la mejor amiga de Wendy Guevara podría enfrentar un proceso judicial debido al reciente escándalo que la sitúa en supuestas relaciones y pláticas inapropiadas con hombres menores de edad. Fue en las redes donde se ofrecieron las presuntas pruebas.

Paola podría tener una demanda en su contra

Asegura que todo es falso. Crédito : Instagram oficial

En relación con dichos videos e imágenes, se dio a conocer que ya tendría una denuncia ante las autoridades correspondientes. Los delitos que se podrían perseguir en su contra todavía no se han dado a conocer. Fue el 10 de julio cuando se habría interpuesto este recurso judicial.

Todo comenzó cuando publicó unas fotografías junto a un joven que se especulaba ,era su pareja y se veía de menos años que ella. Paola aseguró que es mayor de edad y que no es su pareja. Luego, en Twitter hicieron un hilo con algunas de las declaraciones que ha hecho Paola.

Por ejemplo, cuando aseguró que le gusta tener relaciones afectivas con menores de edad, clip que fue rescatado de la internet. Dijo que "a mí sí me gustan los menores, pero no tan menores. Sí me gustan de 15 o 16". De manera inmediata empezaron a lanzar mensajes en su contra.

Hasta el momento, solamente ha dicho que no hay una denuncia en su contra, que incluso le pidió a un amigo abogado que se encargara de checar ese asunto. Dijo que no le tiene miedo a las controversias que pudieran surgir más adelante. Lo hizo a través de un stream a sus fanáticos.