Actriz Laura Vignatti muestra los golpes que recibió de su expareja y exige justicia

Laura Vignatti actriz argentina conocida por su papel como “Daniela Córcega” en la famosa telenovela “Mi Marido tiene familia” está en busca de justicia, luego de haber sufrido violencia física y mental, además de ser secuestrada por “Salvador N”, así lo relató la actriz quien además mencionó que le impidió continuar su trabajo.

Y es que la actriz lo reveló todo en un video en el que muestra como se escucha el momento exacto en el que la actriz es agredida por su expareja, además de enseñar fotografías muy fuertes donde se puede ver su cuerpo golpeado, en zonas como el rostro, brazos y piernas con moretones.

Laura Vignatti ha asegurado que su expareja, Salvador N, es acusado de violencia familiar equiparada, así que está siendo protegida por las autoridades, así mismo como María Cristina Torres Sánchez, jueza de control, por lo que decidió hablar sobre esta dura situación.

"Para que vean a qué tipo de persona está defendiendo la jueza. Y esto es lo leve… menos de 5% de lo que hizo y dijo. En 46 kilos me dejó después de 58 que pesaba", dijo la actriz.

Todo sucedió el pasado 23 de junio, cuando Laura Vignatti hizo una denuncia pública a la Fiscalía de la Ciudad de México, para que prestaran atención y atendieran su caso, ya que después de que lo hizo público está recibiendo varias amenazas en sus redes sociales con cuentas fake, añadiendo que si algo le sucedía, ella culpaba su agresor.

Una dura decisión, pues ya antes había publicado una foto en su Instagram sobre su agresor, para no solo atender su caso y buscar justicia, sino que con intención de alertar a otras mujeres, pidiendo a sus seguidores que lo compartan en busca de que caiga por sus acciones.

"Para los que no saben, esta persona me violentó de manera física, brutalmente, psicoemocionalmente y de muchas más. Al punto de casi matarme. Y la jueza María Cristina Torres Sánchez lo está protegiendo. Apoyemos en la manera que podamos. Si no lo hacemos jamás cambiaremos este sistema jodido que nos está aplastando a todas", dijo Vignatti