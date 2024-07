Exnovio de Irina Baeva rompe el silencio y hace sorprendentes revelaciones de la actriz

Irina Baeva sigue siendo tendencia en redes sociales, en esta ocasión porque su exnovio Alfredo Abundis reveló detalles hasta ahora inéditos de su relación y de la actriz originaria de Rusia, desmintió que lo haya utilizado como recientemente afirmaron algunos medios de circulación nacional.

Recordó que se conocieron en el mes de agosto del año 2010 a través de la desparecida página de internet "Comparto depa", ya que él había puesto un anunció para rentar la casa de uno de sus tíos ubicada en la colonia Lindavista de la Ciudad de México, donde tuvieron contacto durante seis meses antes de que ella abandonara la Universidad para venir a cumplir su sueño de ser actriz de telenovelas en el país.

“Ella llegó por sus propios méritos yo no la ayude en nada”, aclaró Alfredo Abundis.

"Era muy sencilla, comíamos en el mercado de Buenavista...no era estrafalaria ni pesada", declaró Alfredo Abundis.

Foto: Cortesía

Sigue leyendo:

Danna Paola confiesa estar interesada en ser la nueva "Aventurera", ¿reemplazará a Irina Baeva?

Aventurera: revelan que Juan Osorio hizo llorar a una actriz con fuerte regaño, ¿fue Irina Baeva?

Alfredo Abundis: "No me uso para nada en ningún momento"

Relató que cuando decidió venir a suelo azteca llegó por ella al aeropuerto y resaltó que él no le ayudo a venir pero que los padres de Irina la ayudaron bastante para perseguir su objetivo de estudiar en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), su expareja dijo que ella estaba muy enfocada en estudiar ahí y que siempre se distinguió por ser profesional y disciplinada en sus metas.

Alfredo Abundis terminó su carrera de Ingeniería Electrónica en el año 2013 y fue ahí cuando decidieron viajar y recorrieron medio país, confesó que se hicieron novios cuando estaban de paseo en Valle de Bravo y que ambos conocieron la cultura de su país e incluso viajo a Rusia a la boda de su hermana.

Declaró que el primer año la novia de Gabriel Soto no se quedó en el CEA pero al año siguiente volvió a aplicar y lo logró por lo que decidieron irse a vivir a San Ángel para que le quedara a ella más cerca la escuela mientras él trabajaba, aseveró que él corría con todos los gastos pero que a Irina sus papás también le mandaban dinero.

"Le iba bastante bien, la querían mucho en el CEA", recordó Alfredo Abundis.

Alfredo Abundis confesó que sabía que ella iba a alcanzar sus metas y que pensaba "no creo que vaya a quedarse conmigo teniendo opciones con actores". Foto: Cortesía

Sentenció que vivieron juntos alrededor varios años en Lindavista pero que en San Ángel solo fueron alrededor de ocho meses, que siempre destacó sobre las demás estudiantes y que además ya la trataban como estrella, incluso reveló que en el CEA le arreglaron los dientes, contrario a lo que han sostenido otros medios de que fue él quien corrió con el gasto.

Alfredo Abundis confesó que sabía que ella iba a alcanzar sus metas y que pensaba "no creo que vaya a quedarse conmigo teniendo opciones con actores, quizá fueron complejo míos, inseguridades, tronamos antes de que eso sucediera". Sobre la relación con Gabriel Soto y como empezó dijo que se le hizo muy raro que anduviera con el "yo no sé si realmente le bajo el novio a alguien" pero dijo que de ser así es un acto reprobable.

"Le iba bastante bien, la querían mucho en el CEA", recordó Alfredo Abundis. Foto: Instagram irinabaeva

"Antes de que ella obtuviera lo quería ya estábamos mas distanciados", reconoció Alfredo Abundis e incluso narró que un día le dijo que sentía que en algún momento él ya no le iba a importar a ella y que ella respondió "me lo vas a agradecer". Además detalló que en algún momento de la relación llegaron a pensar en tener un hijo pero que al final no sucedió.

"No me uso para nada en ningún momento, siempre fue amable cordial, respetuosa", explicó Alfredo Abundis.

Refirió que tras terminar su relación ya no la busco ni ella a él y que es imposible no saber de ella porque en todo lados está, en las revistas, la televisión y se mostró feliz por todo lo que ha logrado la también exnovia de Emmanuel Palomares, aunque Alfredo reconoció que le hubiera gustado estar ahí compartiendo el éxito.

"Era muy sencilla, comíamos en el mercado de Buenavista...no era estrafalaria ni pesada", declaró Alfredo Abundis.

El video fue compartido en Exclusiva por la cuenta de TikTok mynnmart.