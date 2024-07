Danna Paola confiesa estar interesada en ser la nueva "Aventurera", ¿reemplazará a Irina Baeva?

Danna Paola o ahora solo Danna, sigue siendo una de las cantantes y estrellas mexicanas con mayor reconocimiento, ahora durante la alfombra de los Premios MTV Miaw 2024, la cantante confesó su malestar al ser cuestionada sobre quienes han criticado en redes sociales su aspecto físico.

Demostrando que siempre está bajo la opinión pública, así alzando la voz por las mujeres en este medio, pues siempre son recibidas con burlas y malos comentarios sobre su cuerpo, algo que la molesta mucho, ya que pidió parar eso de comentar u opinar sobre el cuerpo de alguien más.

La cantante estaria buscando ser la nueva "Aventurera"/Créditos: Especial

¿Qué dijo Danna sobre ser la nueva “Aventurera”?

Luego de ser una de las voceras para detener la opinión pública sobre el cuerpo de las mujeres en el mundo del espectáculo, la actriz decidió pronunciarse sobre el reciente caso de Irina Baeva y las críticas que le han llovido por ser Elena Tejero, quien en redes sociales ha sido criticada hasta el cansancio.

Ya que Danna, quien ya tiene experiencia en el mundo teatral, es una voz experimentada para hablar sobre uno de los personajes más emblemáticos de la cultura del entretenimiento mexicana, así como no descarto estar interesada en ser la nueva aventurera, por lo que los fans se han emocionado.

Irina Baeva es la actual "Aventurera"/Créditos: Especial

“Me tendría que preparar muchísimo, creo que siempre, para todos los proyectos, uno tiene que prepararse un montón. Como artista, cada personaje merece su preparación, etcétera, pero, pues, no sé, ¿qué te puedo decir?, no ahora, tal vez en algunos años, es supericónico, no lo sé”, dijo Danna.

Sin embargo, es cierto que si bien no descartó la idea tampoco la confirmó, lo que sí hay que destacar es que al mencionarle el papel, se refirió a él como uno de los personajes más icónicos, ya que lo podemos notar en cómo la gente no se ha cansado de criticar a Irina Baeva, por no llenar unos zapatos muy difíciles.

La gran Edith González fue la ejor "Aventurera"

Por el hecho de que ese personaje ha tenido actrices de tallas gigantescas, como por ejemplo Edith González, quien en 1997 interpretó a la querida Elena Tejero, regresando a ella en 2005 y 2018, siendo catalogada como la mejor “Aventurera” por lo que así como Irina Baeva le han llovido críticas, seguramente habría mucha conversación sobre Danna interpretándola.