Mucha gente sospecha de que Georgina Rodríguez está embarazada tras mostrarse en traje de baño

Al igual que Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, Georgina Rodríguez es una de las abanderadas de la moda y embajadora de importantes marcas de ropa. La también argentina no deja de arrasar en las redes sociales con sus impactantes apuestas fashionistas. En su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 60 millones de seguidores de alrededor del mundo, la influencer comparte sus mejores looks y marca tendencia.

Disfrutando del verano europeo en la playa, la esposa de Cristiano Ronaldo volvió a dar que hablar tras publicar una imagen en microbikini. Sentada sobre un camastro, mostró el modelo que se viene con todo para la temporada veraniega del 2025.

La modelo y empresaria llamó la atención en las últimas horas. Fuente: Instagram

En su apuesta del más alto voltaje, Georgina, se decantó por un traje de baño de dos piezas liso en fucsia shocking que cuenta con detalles de encaje en naranja neón, una combinación cromática muy llamativa y original.

Como complemento del equipo, Georgina sumó unos accesorios que no puede faltar en ningún look de playa: un cap rosa pastel, clásico polo de Ralph Laurent.

La modelo y empresaria llamó la atención en las últimas horas. Fuente: Instagram

Georgina Rodríguez ¿Embarazada?

En el mismo carrusel de fotos, Rodríguez compartió también una postal en microbikini roja: un conjunto de corpiño doble (triangulito y bandó), que combinó con un vestido transparente amarillo. No obstante, el análisis de las fotos pasó por otro lado.

Algunos internautas fueron más allá de las hermosas fotos de Georgina y se percataron de que se estaba tomando el vientre. Además, priorizo mostrar la felicidad de sus hijas y los hijos que tiene su novio, previo a su relación.

La modelo y empresaria llamó la atención en las últimas horas. Fuente: Instagram

De esta manera, más de uno puso en duda si Georgina y el astro portugués no estarían esperando un nuevo heredero. Lo cierto es que aún no hay novedades y los protagonistas de esta historia de amor no se han manifestado.

