"No soy tan inocente": La canción de Jungkook de BTS que fue demasiado explícita y la cantabas sin saber

Jungkook de BTS es el más joven del grupo K-Pop, pero desde su debut sorprendió a sus compañeros y a los fans por su talento. Con solo 15 años se convirtió en idol y ha destacado en el área del baile y canto. A pesar de ser el menor, está realizando su servicio militar a los 26 años y rompió con algunos estereotipos coreanos al mostrar con libertad los tatuajes que cubren uno de sus brazos.

Con su debut como solista, Jungkook de BTS demostró que es un cantante nato para la música pop, su álbum "Golden" fue todo un éxito y este 2024 estrenará una nueva serie en Disney Plus junto a su compañero Jimin, además, lanzará su primer documental en los cines.

Se desconoce si Jungkook de BTS tiene otro proyecto oculto, pues aún poco menos de un año exacto para que salga del servicio militar, donde es actualmente un soldado activo, aunque su plan inicial era unirse a las fuerzas especiales. Este grupo de élite es uno de los más populares, pero debido a sus tatuajes su solicitud fue rechazada.

Sigue leyendo:

Chambelanes poblanos sorprenden con coreografías al estilo BTS: VIDEO

Jungkook de BTS estrenará su primera película "I am still", ¿cuándo se estrena en México?

Respecto a su música, Jungkook de BTS siempre fue un gran admirador de cantantes como Justin Bieber, no es de extrañar que su estilo inclinado al pop sea tan exitoso, incluso ha realizado covers de otros artistas como Harry Styles. Sin embargo, a diferencia de sus compañeros, el joven idol no ha tenido problemas en expresarse con sus canciones.

"3D", la canción de Jungkook de BTS subida de tono

Con su debut en solitario, Jungkook de BTS se lanzó a lo grande con canciones pop, incluso su sencillo principal "Standing next to you" fue elogiada por rendir tributo y rememorar a Michael Jackson; sin embargo, uno de sus temas causó sorpresa entre sus fans.

"3D" es una canción que cuenta con una versión explícita, la letra subida de tono se pudo haber malinterpretado por el juego o metáforas, pero Jungkook de BTS fue cuestionado por sus fans por lanzar una canción "cochina", a lo que él explicó que ya era un adulto y quería mostrar una nueva faceta a modo de desafío.

No soy tan inocente...

Fue lo que dijo Jungkok de BTS al ser cuestionado por sus fans, ya que el tema es bastante sensual, pero a través de la música es un modo de expresión.

Y, aunque la canción no tiene ningún tipo de índole o referencia íntima confirmado, hubo una frase que llamó la atención de sus fans, conocida como "champagne confetti", que en la jerga del rap es una forma de referirse a la mujer en la intimidad, pero desconocen si Jungkook la usó con ese significado, sobre todo porque también participó el rapero Jack Harlow.