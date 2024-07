Chambelanes poblanos sorprenden con coreografías al estilo BTS: VIDEO

La moda de K-pop cada día cobra más fuerza entre los adolescente (y no tanto). Esta vez se hizo viral un video que se grabó en una fiesta de XV en años en Puebla, pues se ve sobre el escenario a un grupo de chambelanes que se aprendió una coreografía al estilo del popular grupo BTS.

Los chicos se lucieron con una gran energía causando la ovación de todos los presentes a la fiesta, quienes quedaron sorprendidos por lo bien que les salieron los pasos de baile del tema "Standing next to you", de Jungkook de BTS y es que se lucieron al hacer una coreografía idéntica.

Jungkook de BTS es uno de los intérpretes más reconocidos. Foto: Especial

Vestidos con trajes negros de corte slim, camisa y corbata del mismo color, los chambelanes se lucieron con sus pasos, pues se aprendieron toda la coreografía y dejaron ver que son grandes amantes del K-Pop, pues se les veía entusiasmados mientras estaban sobre el escenario.

El video cobró fuerza rápidamente y se posicionó como uno de los más vistos en la red Tiktok donde fue compartido. ¿Te gustaría hacer una coreografía así?

Ojo pues se trata de bailarines profesionales que fueron contratados para amenizar esa fiesta y bailar con la quinceañera el ritmo que a ella más le gusta. En sus redes sociales puedes ver que no sólo son buenos para el K-Pop, pues bailan todos los ritmos con el mismo entusiasmo y energía.

Entre los comentarios que se lee en redes sociales algunas personas criticaron que ahora se opte por contratar bailarines, pues recordaron que en generaciones pasadas se recurría a los primos, hermanos y amigos de la escuela para que ellos bailaran con la quinceañera.