Yalitza Aparicio sorprende con un abdomen tan marcado como Bárbara de Regil

Yalitza Aparicio es una de las actrices más queridas del medio artístico, su debut en la película "Roma" le valió fama internacional y desde entonces se ha dedicado con mucha dedicación a su preparación, además se ha convertido en la imagen de varias firmas de ropa, por lo que constantemente la vemos en sesiones fotográficas o protagonizando campañas publicitarias para varias marcas.

Al principio Yalitza tenía una imagen mucho más reservada tanto en sus redes sociales como con la prensa, pero la familiaridad que ha desarrollado ante las cámaras la hace cada día una mujer mucho más segura y así se muestra en las ultimas fotografías que ha compartido junto a su familia y amigos.

Para nadie es un secreto que la actriz Yalitza Aparicio se ha dedicado a estar en profundo contacto con ella misma, por lo que la vemos más suelta ante la prensa, y mucho más segura, producto de un trabajo importante entre su ser y lo que proyecta a nivel externo, parte de esa evolución es la dedicación que le pone a su cuerpo, pues cada día la vemos más fitness.

Muestra de ello es la última fotografía que compartió en su cuenta de Instagram donde se le ve con un top blanco, unos jeans a la cintura y una chamarra con un look muy casual, pero lo que llamó la atención fue su marcado abdomen. Y es que se vio muy natural posando frente a un espejo de cuerpo completo.

Yalitza Aparicio enamoró a sus fans con esta fotografía. Instagram @yalitzaapariciomtz

La estrella completó el look con unos lentes de forma exagonal, un maquillaje natural en el que destaca el color de sus labios. Detalle que no pasó inadvertido entre sus fans quienes le preguntaron qué labial estaba usando, pues el color le quedaba de maravilla. Además no perdieron oportunidad de destacar su belleza.

Wooow??.Qué hermoso ombligo. Pero siempre me a fascinado su hermoso color de piel??.Como son de bonitas las morenitas. Hermosa. Qué bonita. Una artista que sí me representa. Cada vez más guapa, felicidades, se puede leer entre los comentarios que tiene la fotografía.

Más de 88 mil personas le han puesto corazón al par de imágenes que publicó Yalitza en su cuenta de Instagram y es que además de ser talentosa cuenta con el cariño de miles de personas quienes apoyan su carrera desde el principio.