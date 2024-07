Muere el rapero Omar Thug, de "Under Side 821", tras ataque armado en Nuevo León

El mundo de la música urbana en México quedó paralizado la mañana de este lunes al confirmarse que el rapero Omar Thug había muerto después de un ataque armado en Apodaca, Nuevo León. La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de la banda de rap Under Side 821, agrupación de la que formaba parte Omar Qunteros, mejor conocido en el mundo urbano con su nombre artístico.

La balacera se realizó el pasado 29 de junio, donde se confirmó que el rapero había resultado herido producto de una bala perdida. En un primer informe, la agrupación explicó que el exponente de la música urbana se encontraba hospitalizado, pero bien. Pero para la noche del pasado domingo se complicó y terminó perdiendo la vida.

Después de los primeros informes donde se indicó que el rapero había sido herido de bala, pero se encontraba bien, la agrupación Under Side 821 se encargó de confirmar que su integrante había perdido la vida producto de dicho ataque armado en Apodaca, Nuevo León. Se tiene que recordar que en dicha balacera se habían reportado cuatro personas muertas.

De acuerdo con información difundida por la prensa local, el ataque habría sido planeado contra la banda. Las víctimas se encontraba reunidos a fuera del domicilio en la calle Guernica poco después de la media noche cuando, sin decir una sola palabra, se detuvo una vehículo con personas armadas y abrieron fuego contra los que se encontraban en dicha vivienda.

Thug fue uno de las víctimas que no perdió la vida en el lugar, por lo que fue llevado a un hospital donde permaneció en estado crítico durante el domingo. La familia pidió apoyo a sus fans con donaciones de sangre para que le pudieran estabilizar, pero la herida terminó por ser letal.

Después de varias horas donde los doctores intentaron estabilizarlo y de lucha por parte del rapero, se confirmó su muerte el pasado domingo. Familiares y amigos se hicieron presentes en redes sociales para despedir al exponente de la música urbana en México. Uno de los mensajes más dolorosos fue el de la pareja.

Después de confirmarse la muerte del rapero, Faty Delgado, la pareja, le mandó un mensaje bastante emotivo de despida para quien fuera padre de una bebé de tan solo seis meses. La pareja de Thug expresó su dolor a través de res sociales donde calificó como injusta la muerte del músico urbano.

"no sabes el dolor que me dejas, jamás me pasó por la mente esto, tú sabes lo mucho que yo te amaba, siempre hablamos de eso y de los planes que teníamos juntos. Sé que sufriste mucho y luchaste mucho por quedarte conmigo porque tú me lo prometiste (...) la vida es tan injusta mi amor", escribió la pareja de Omar en redes sociales.