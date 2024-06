Él es Stell Ajero, el filipino que canta igual a Céline Dion y lo demostró al interpretar “All by Myself” | VIDEO

En las últimas semanas se ha vuelto tendencia el nombre de la cantante canadiense Céline Dion debido a que ha compartido cómo es vivir con el síndrome de la persona rígida porque ha obstruido en su vida en general y la ha apartado de su gran pasión: la música. Sin embargo, todo indica que está naciendo una estrella que podría rendirle tributo y seguir sus pasos gracias a su talento. Se trata del cantante filipino Stell Ajero, quien ha sorprendido con la manera en la que se adueña de los escenarios.

Por su carisma y potente voz, el cantante está causando revuelo y en redes sociales lo vinculan con la aclamada cantante, de 56 año de edad. Esto se enfatizó luego de que el joven, de 29 años, interpretó “All by Myself” de manera magistral, como si la cantante hubiera reencarnado en él.

Sigue leyendo:

Céline Dion comparte imágenes desgarradoras sobre los fuertes espasmos que sufre debido al síndrome que padece

¿Se separan? Ben Affleck saca todas sus cosas de la mansión que compartía con JLo

Stell Ajero podría ser el nuevo Céline Dion. Foto: Instagram Stell Ajero.

Stell Ajero, el nuevo Céline Dion

Expertos en música han analizado la interpretación de Stell Ajero, destacando su talento. Por ejemplo, la generadora de contenido con temática Victoria Almada no lo conocía y visualizó el video. “Navegando en las aguas de YouTube me encontré con este muchacho que se llama Stelle Ajero y que va a cantar ‘All by Myself’. Y que se anda rondando el rumor que canta y tiene una amplitud vocal tan impresionante como Dimash”, quien es un cantante kazajo que igual ha sobresalido por su talento, explicó inicialmente la experta en música.

Al empezar a escuchar al joven cantando “All by Myself” de Céline Dion, Victoria Almada -mejor conocida como Vocalissima por su canal de YouTube y redes sociales- indicó que empezó cantando bien, aunque subrayó que la parte desafiante llegaría posteriormente por las notas que la canción tiene. “En este caso, llamó mucha la atención en las redes sociales con esta versión de ‘All by Myself’”.

Al llegar la parte más intensa de la canción, Victoria Almada se sorprendió y destacó que el filipino canta con mucha potencia, como hace Céline Dion. “Yo no lo voy a hacer en este momento, pero les voy a explicar la dificultad de esa nota que es la más difícil de esta canción”, dijo la experta, quien agregó “qué locura” hizo Stell Ajero con su interpretación que es un tributo a Céline Dion, especialmente por su actual delicado estado de salud.

“Estoy impactada por mi descubrimiento, creo que todavía no lo había escuchado nadie en español, entonces, creo que soy la primera”, destacó Victoria Almada al hablar de Stell Ajero.

Quién es Stell Ajero

Stellvester Quitales Ajero es el nombre completo de Stell Ajero, quien nació el 16 de junio de 1995 en Las Piñas, Filipinas. En su país simplemente lo llaman Stell, pero tras cantar “All by Myself” en redes sociales es conocido como Stell Ajero. Es cantante, compositor, bailarín y coreógrafo, así que es considerado multifacético.

Se hizo conocido por su amplio rango vocal, ya que lidera la boy band filipina SB19. Ante el boom de estas agrupaciones masculinas, su carrera se ha impulsado. Ahora destaca por su cuenta propia, al grado de que es considerado el nuevo Céline Dion.