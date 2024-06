¿Se separan? Ben Affleck saca todas sus cosas de la mansión que compartía con JLo

Los rumores de la separación entre Jennifer López y Ben Affleck sigue incrementándose día con día. En esta ocasión comenzó a circular información donde se asegura que el actor de Hollywood habría sacado todas sus pertenencias de la mansión que habría comprado en conjunto con la cantante en Beverly Hills para confirmar que el matrimonio está cada vez más cerca de culminar. Se tiene que recordar que la cantante no fue con Ben a París.

Una fuente cercana a la pareja le confirmó a People que Ben se habría encargado de sacar todas sus cosas de la mansión mientras que JLo no se encontraba en Estados Unidos, para ser más precisos mientras está viajando por Europa. Este detalle sobre la salida de la vivienda de Beverly Hills se suma a otros rumores que se han presentado a lo largo de las últimas semanas. Se tiene que recordar que todo comenzó porque no se les ha visto juntos en más de un mes.

Ben Affleck habría sacado sus cosas de la mansión que compró junto a JLo (AFP)

Llevan viviendo separados dos meses

De acuerdo con información de fuentes cercanas a la pareja, el actor estaría viviendo en un departamento alquilado en Brentwood. En la información presentada por la fuente, el actor llevaría dos meses en dicha vivienda, por lo que sólo restaba sacar sus pertenencias de la mansión, por lo que ahora habría dado ese paso mientras que la cantante está en París.

"Ben sigue viviendo en la casa de alquiler de Brentwood. Ya llevaba ahí unos meses (...) Parece estar bien. Ha estado en su oficina todos los días y parece concentrado en el trabajo. También pasa tiempo con sus hijos", dijo la fuente a la revista People.

Ben estaría viviendo en un departamento en Brentwood (AFP)

JLo y Ben buscarían vender la mansión de Beverly Hills

TMZ confirmó en días pasados que la pareja estaría buscando vender la mansión en silencio. Así como se busca terminar de la mejor manera posible, Ben y JLo estarían buscando deshacerse de la vivienda que compraron hace poco más de un año. El que fuera su hogar en los últimos meses tiene un valor de 60 millones de dólares.

Ahora, estas información vuelve a cobrar relevancia después de confirmarse que el actor lleva dos meses viviendo en un departamento en Brentwood. Se dice que la actriz se encuentra viviendo todavía en la mansión familiar. Queda esperar a que se confirme la separación y los términos en los que se terminen la relación.

Ben Affleck y Jennifer López intentan ser amigables

Otra fuente reveló a ET que la pareja estaría intentando ser lo más amigables posibles en medio de la crisis que están viviendo en la relación. Según la persona cercana a la pareja, los famosos están buscando lo mejor para todos los involucrados en la relación, es decir, los hijos, la familia y amigos que comparten. No se quiere terminar mal para no romper con algunos lazos que los unen.

Se tiene que recordar que Jennifer López se fue a vivir con Ben junto con sus gemelos Emme y Max, ambos de 16 años. Mientras que Affleck hizo que Violet (18 años), Seraphina (15 años) y Samuel (12 años) hizo que convivieran y compartieran muchos momentos junto a la 'Diva del Bronx'.