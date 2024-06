Ben Affleck y Jennifer López protagonizaron románticos momentos en público cuando retomaron su relación luego de casi 20 años, algo que al parecer terminó entre ellos y así lo dejaron ver en su reciente reencuentro donde se dieron un incómodo beso en la mejilla ante los paparazzis. Con ello, la pareja hace más fuertes los rumores de una crisis matrimonial que han enfrentado desde hace varios meses.

JLo y Ben Affleck se dan incómodo beso en público

El pasado fin de semana la “Diva del Bronx” y el actor de DC acudieron a un evento deportivo de su hijo Samuel realizado en Los Ángeles, California. Aunque llamó la atención que la pareja llegó al lugar por separado, pues la cantante lo hizo a bordo de una camioneta y Affleck en un vehículo que más tarde usaron para retirarse del sitio.

A su llegada, la pareja se dio un beso en la mejilla que usuarios en redes sociales calificaron como “incómodo” y “forzado”; además, Affleck le dio una palmada a JLo en la espalda como gesto de consentimiento para entrar al lugar hasta donde se mostraron distantes y si tomarse de la mano como solían hacerlo. El actor también se mostró molesto con la presencia de los paparazzis, a quienes les pidió en más de una ocasión que se alejaran.

De acuerdo con el Daily Mail, durante todo el encuentro deportivo los actores intentaron guardar las apariencias pero la incomodad entre ellos era evidente. Una vez que terminó, optaron por retirarse en el vehículo de Affleck y pasaron por un establecimiento de comida rápida donde, señalan medios estadounidenses, se mostraron tristes en todo momento.

Jennifer López y Ben Affleck intensifican rumores de separación con incómodo beso en público. Foto: Captura de pantalla X @jlogallery

Crecen rumores de una separación entre JLo y Ben Affleck

A dos años de su boda en Las Vegas, Nevada, y su lujosa ceremonia celebrada en su mansión de Savannah, Georgia, el amor entre Jennifer López y Ben Affleck parece haber llegado a su fin. La pareja enfrenta rumores de una crisis matrimonial que se hacen más fuertes luego de que han sido captados sin su anillo de bodas, además de que no han hecho apariciones juntos en importantes eventos.

Hace tan sólo unos días JLo estuvo en México promocionando su nueva película “Atlas” para Netflix, aunque una vez más fue la ausencia de Affleck lo que llamó la atención. A esto se suma la sorpresiva cancelación de la gira “This is me… live” con la que la cantante recorrería algunas ciudades en Estados Unidos, al respeto argumentó que “tomará un tiempo libre para estar con sus hijos, familiares y amigos cercanos”.

Una persona cercana a la pareja reveló a In Touch que los actores ya no viven juntos y será pronto cuando pongan en venta la lujosa propiedad que compraron cuando se casaron: “Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo y él no puede cambiarla. No hay forma de que pudiera haber durado”.