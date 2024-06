Jennifer López reaparece sola y cabizbaja tras cancelar su gira

Las miradas se mantienen en Jennifer López porque todo indica que vive momentos críticos, razón por la que habría cancelado su gira. Además de que ayer 1 de junio dio la mala noticia a sus fans, la prensa de Estados Unidos sostiene que vive una crisis matrimonial. Pese a estar en el ojo del huracán, “La diva del Bronx” reapareció, pero lo hizo sola y cabizbaja, lo que dejaría entrever que no se encontraría en su mejor momento.

Vía redes sociales se filtraron las imágenes de la actriz y cantante, de 54 años de edad, quien ayer sábado salió a comer y luego fue de compras en una sucursal de Gucci, dio a conocer People. La actriz de “Marry me” estuvo andando en calles de California, estados de Estados Unidos en el que vive con su familia.

Jennifer López vive un momento complejo debido a que canceló su gira. Foto: Instagram Jennifer López.

Jennifer López, de nuevo sola, mientras Ben Affleck se reúne Jennifer Garner

Sin embargo, llamó la atención que Jennifer López, de 54 años de edad, se mantiene sola, ya que Ben Affleck, de 51 años, estaba en Santa Mónica, donde viajó para estar en un partido de baloncesto de su hijo; por lo mismo, se reunió con su exesposa, la actriz Jennifer Garner, con quien comparte tres hijos.

¿Por qué Jennifer López canceló su gira?

Las fotos de la intérprete de “Get Right” hacen que se mantenga en el ojo del huracán, pese a que parecería que 2024 sería su año. A finales de 2023, la famosa dio a conocer que retomaría su carrera musical con su disco “This Is Me Now”, que es un seguimiento de “This Is Me...Then”. Ambos incluyen dedicatorias para Ben Affleck, ya que fue su punto de inspiración.

Además de la música, Jennifer López estuvo promocionando su trabajo como actriz; como muestra de esto, el pasado 24 de mayo se estrenó su cinta “Atlas”. Asimismo, trabaja en la cinta “Kiss of the Spider Woman”, en la que colabora con Diego Luna.

Aunque 2024 parecería ser un buen año para “La diva del Bronx”, la famosa informó mediante su boletín de noticias que cancelaría sus conciertos porque “se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, su familia y sus amigos cercanos”. Con el escrito la también bailarina dio a conocer lo siguiente: “Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Les prometo que los compensaré y estaremos todos juntos de nuevo”.