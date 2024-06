¿Jennifer López y Ben Affleck en crisis matrimonial? La cantante cancela su gira mundial en medio de fuertes rumores

Jennifer Lopez y Ben Affleck se encuentran en medio de rumores sobre una supuesta crisis en su matrimonio y es que a pesar de que se les ha captado juntos en lugares públicos de Los Ángeles, la aparente distancia entre la cantante y el actor ha generado especulaciones entre los seguidores y medios de comunicación sobre una posible separación y aunque esto no ha sido confirmado por ninguno de los dos, la decisión de JLo de cancelar su gira mundial hace eco en las especulaciones.

Sigue leyendo:

Rafa Mercadante y Elda María: el conductor hace su primera aparición tras su separación, "siempre para adelante"

Estrella de "Stranger Things" revela que fue acosado por una mujer de 40 años: "estoy enamorada de ti desde que tenías 13 años"

Jennifer López cancela su gira mundial

Recientemente, la situación tomó una nueva dimensión con la cancelación abrupta de la gira de Lopez, "THIS IS ME... LIVE", que estaba programada para iniciar en junio y recorrer diversas ciudades de América del Norte. De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias “TMZ”, la cancelación parece ser definitiva.

El anuncio fue publicado en su página web oficial.

Fotografía: onthejlo.com

Fue a través de un comunicado publicado en la página oficial del tour que Jennifer explicó que tomó la difícil decisión con el fin de dedicar más tiempo a sus hijos, familia y amigos cercanos. La famosa cantante expresó su desconsuelo por decepcionar a sus seguidores, prometiendo: "Estaremos todos juntos nuevamente. Los amo mucho a todos. Hasta la próxima...".

En un principio, se pensó que la baja venta de boletos pudo haber sido la causa de la anulación de los eventos, sin embargo, fuentes cercanas informaron al portal estadounidense que esto no era cierto, ya que las ventas estaban en aumento. Se cree que la decisión está relacionada con un momento personal difícil en la vida de la cantante, ligado a su estado sentimental, lo cual se refleja en su mensaje de desánimo.

La incertidumbre sobre la relación de la pareja continúa, ya que ni Ben ni Jennifer han abordado públicamente el estado de su matrimonio.

Fotografía: Instagram/@jlo

Los rumores sobre una crisis matrimonial entre Jennifer Lopez y Ben Affleck

Todo comenzó el pasado 20 de mayo, Jennifer Lopez asistió sola a la premier de la película "Atlas", deslumbrando en la alfombra roja y luciendo su anillo de casada. Mientras tanto, su esposo de 51 años, Ben Affleck, fue visto saliendo del set de su nueva película. Según TMZ, Jennifer Lopez y Ben Affleck ya no comparten el mismo hogar, ya que el actor ha alquilado una residencia en Brentwood, mientras que Jennifer permanece en la mansión de Beverly Hills de 60 millones de dólares que compraron juntos.

La distancia física entre ellos no ha pasado desapercibida, por lo que se armó un gran alboroto se armó cuando hace unos días Affleck fue fotografiado conduciendo sin su anillo de matrimonio, aunque se lo volvió a poner en el dedo al día siguiente y este comportamiento contradictorio ha alimentado aún más los rumores sobre problemas en su relación.

La situación actual de Jennifer Lopez y Ben Affleck refleja las complejidades de mantener una relación bajo la mirada pública.

Fotografía: Instagram/@jlo

Historial de una relación intensa

Jennifer Lopez y Ben Affleck, conocidos popularmente como "Bennifer", tienen una historia de amor que ha fascinado al público durante años. La pareja comenzó a salir en 2002 y se comprometió rápidamente, pero terminaron su relación en 2004, citando la presión mediática como uno de los factores que contribuyeron a su ruptura. Sin embargo, el destino los reunió nuevamente en 2021, sorprendiendo a todos cuando anunciaron su compromiso por segunda vez y se casaron en una ceremonia íntima en 2022.

Desde entonces, han sido una de las parejas más seguidas y comentadas de Hollywood, con una legión de fanáticos que celebra cada uno de sus movimientos. No obstante, su relación ha enfrentado desafíos constantes, desde la gestión de sus carreras exitosas hasta la crianza de sus hijos de relaciones anteriores.

Con el tiempo, se espera que ambos puedan abordar públicamente estos rumores y brindar claridad a sus seguidores sobre su futuro juntos.

Fotografía: Instagram/@jlo

Es evidente que la incertidumbre sobre el futuro de Jennifer Lopez y Ben Affleck sigue siendo un tema candente porque a pesar de los rumores y las señales de distancia, sus seguidores mantienen la esperanza de que la pareja pueda superar estos desafíos y encontrar un equilibrio en su relación. Mientras tanto, los medios de comunicación y el público en general continúan observando de cerca cada movimiento de "Bennifer", esperando noticias que puedan aclarar el estado de su matrimonio.