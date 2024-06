Peso Pluma comparte nostálgica imagen del cabello que le cortaron en el piso

Fue este viernes 31 de mayo cuando el cantante mexicano Peso Pluma, nuevamente se convirtió en tendencia esta vez no tiene nada que ver con su vida sentimental, sino con su cambio de look, pues el intérprete de “Ella baila sola” se despidió de su clásico corte mullet para darle un giro a su imagen.

Al viralizarse la supuesta nueva imagen de Peso Pluma, comenzó la polémica, pues algunos creen que se trata de una foto creada con inteligencia artificial, sin embargo, en lo que todos coinciden es que el tapatío se ve muy bien y encontró el look ideal, ante la situación Hassan Emilio recientemente compartió en sus historias el momento exacto en el que le cortaron el cabello.

Esta sería la nueva imagen de Peso Pluma.

Foto: IG @gilbarrerainforma

Peso Pluma muestra los restos de su cabello largo

Como lo mencionamos anteriormente, el cantante de corridos tumbados compartió hace unas horas un video en donde invita a darle preesave a su nuevo disco el cual lleva por nombre “Éxodo” y aunque no se deja ver completamente, ya se alcanza a ver que tiene el cabello corto.

Sin embargo, la más reciente historia que subió el cantante a su cuenta de Instagram llenó de nostalgia a sus seguidores pues Peso Pluma compartió una fotografía del cabello que le cortaron y que quedó en el piso del lugar en donde le hicieron su nuevo look, con esta imagen quedó claro que Hassan Emilio, nombre real del cantante deja atrás esa imagen de hombre rebelde.

Así quedó su cabello en el piso.

Foto: IG @pesopluma

Maryfer Centeno analiza nuevo corte de Peso Pluma

El impacto del nuevo look de Peso Pluma ha sido tan significativo que incluso ha sorprendido a Maryfer Centeno, quien no escatimó en elogios al expresar su impresión en un video compartido en la plataforma TikTok. Visiblemente sorprendida y emocionada, la colaboradora de Hoy no pudo evitar resaltar la innegable belleza del cantante, describiendo su apariencia con frases como "¡qué bárbaro!" y "¡qué guapo se ve Peso Pluma!".

Según el análisis de la experta en lenguaje corporal, el nuevo corte de cabello de Peso Pluma resalta sus rasgos faciales de una manera sorprendente. El perfilado de su rostro ha adquirido una forma más angular y definida, realzando sus labios y acentuando su masculinidad.

"De que se ve guapísimo, se ve sumamente guapo Peso Pluma, de eso no hay absolutamente duda. Deja este corte para cambiar", dijo Maryfer Centeno

Para Centeno, la simetría y la proporción son elementos clave que contribuyen a la atracción, y el nuevo look de Peso Pluma los incorpora de manera perfecta, pues incluso la grafóloga se atrevió a decir que el cantante habría encontrado su look ideal.