Maryfer Centeno analiza el nuevo corte de Peso Pluma y cae rendida ante sus encantos: "¡que bárbaro, que guapo!"

Sin duda alguna, este viernes 31 de mayo, Peso Pluma ha robado la atención de propios y extraños, si bien el cantante de corridos tumbados daba de qué hablar con su corte de cabello peculiar, ahora que cambió de look ha llamado la atención de propios y extraños, aunque algunos creen que la imagen que circula del cantante se trata de Inteligencia Artificial, lo que es una realidad es que luce muy bien.

La experta en grafología y creadora de contenido, Maryfer Centeno, no pudo contener su asombro al analizar el reciente cambio de imagen de Peso Pluma. El cantante, conocido por su estilo único, ha dado un giro radical a su apariencia, atrayendo la atención de millones de seguidores y aficionados, debido a esto es que la también colaboradora del programa Hoy decidió analizar el cambio radical de Hassan Emilio, nombre real del cantante.

El cantante sorprendió en redes sociales con su nuevo look.

Foto: IG @pesopluma

Maryfer Centeno analiza cambio de look de Peso Pluma

El impacto del nuevo look de Peso Pluma ha sido tan significativo que incluso ha sorprendido a Maryfer Centeno, quien no escatimó en elogios al expresar su impresión en un video compartido en la plataforma TikTok. Visiblemente sorprendida y emocionada, la colaboradora de Hoy no pudo evitar resaltar la innegable belleza del cantante, describiendo su apariencia con frases como "¡qué bárbaro!" y "¡qué guapo se ve Peso Pluma!".

Según el análisis de la experta en lenguaje corporal, el nuevo corte de cabello de Peso Pluma resalta sus rasgos faciales de una manera sorprendente. El perfilado de su rostro ha adquirido una forma más angular y definida, realzando sus labios y acentuando su masculinidad.

"De que se ve guapísimo, se ve sumamente guapo Peso Pluma, de eso no hay absolutamente duda. Deja este corte para cambiar", dijo Maryfer Centeno

Esta sería la nueva imagen de Peso Pluma.

Foto: IG @gilbarrerainforma

Para Centeno, la simetría y la proporción son elementos clave que contribuyen a la atracción, y el nuevo look de Peso Pluma los incorpora de manera perfecta, pues incluso la grafóloga se atrevió a decir que el cantante habría encontrado su look ideal.

Centeno, asegura que Peso Pluma ahora se ve más masculino

No solo el corte de cabello captó la atención de Maryfer Centeno, sino también la postura que el cantante adopta en sus fotografías. Con los hombros ligeramente hacia atrás, Peso Pluma proyecta una imagen de seguridad y protección, aspectos que, según la experta, aumentan su atractivo y carisma. Esta combinación de elementos físicos y gestuales convierte al cantante en un verdadero imán para sus seguidores.

"Otra cosa que es importante mencionar es que la postura en esta foto hace que los hombros se vean más anchos. Esto a nivel cerebro manda una señal de protección… El corte de pelo cuadrado (...) da un toque de mayor masculinidad, permite que la simetría sea más pronunciada", dijo Centeno

Se olvidó de su popular corte de cabello.

Foto: IG @pesopluma

Para Centeno, el cambio de imagen de Peso Pluma va más allá de lo estético, es una oportunidad para reinventarse y proyectar una nueva imagen al mundo. Sus cejas perfectamente horizontales y su sonrisa carismática añaden un toque de seducción y encanto que no pasa desapercibido. Con cada detalle cuidadosamente elaborado, el cantante demuestra su capacidad para sorprender y cautivar a su audiencia.