¿La tercera en discordia? Señalan a Ángela Aguilar de provocar los celos de Belinda y Cazzu cuando estuvieron con Nodal

El reciente rompimiento de Christian Nodal y Cazzu, tras dos años de relación, ha desatado una tormenta de especulaciones en torno a la pareja y sus allegados. Poco después de que ambos confirmaron su separación, Nodal fue visto en compañía de Ángela Aguilar, lo que ha avivado rumores sobre una posible relación entre ellos y, a su vez, ha hecho resurgir las tensiones que ya existían durante sus anteriores relaciones con Belinda y Cazzu provocadas por la también conocida como “La Princesa del Regional mexicano”

Y es que, la ruptura de Nodal y Cazzu ha abierto la puerta a un sinfín de especulaciones y teorías sobre los verdaderos motivos detrás de su separación. Pues con la aparición pública de Nodal junto a Ángela Aguilar, tan solo un día después de anunciar su ruptura con Cazzu ha sido vista por muchos como una confirmación de que la relación entre ellos podría ser más que una simple amistad.

Sigue leyendo:

No solo es Peso Pluma, ellos son los 5 cantantes de regional mexicano más guapos del momento

Cazzu presume la nueva casa en la que vivirá con Inti, mientras Nodal estaría paseando con Ángela Aguilar

Los cantantes se presentaron en Monterrey el pasado viernes 24 de mayo.

Foto: IG @JGmusicoficial_

¿Ángela Aguilar es la culpable de la separación de Nodal y sus exnovias?

La periodista Ana María Alvarado, en el programa 'Sale el Sol', reveló que Cazzu no fue la única en sentir celos de Ángela Aguilar. Belinda, quien estaba comprometida con Nodal cuando grabaron el tema "Dime cómo quieres" junto a Ángela, también habría experimentado sentimientos similares. Y es que, la química entre Nodal y Ángela en ese entonces no pasó desapercibida, y Belinda, aparentemente, no estaba cómoda con la cercanía entre los dos jóvenes cantantes.

Los rumores sobre un posible romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar han cobrado más fuerza últimamente. Se especula que ambos habrían realizado un viaje juntos a Europa, después de que se compararan las historias en redes sociales del intérprete de "Botella tras botella" y la mejor amiga de Ángela. Además, circula una supuesta foto en la que se les ve abrazados en París, lo que ha incrementado las sospechas sobre una relación más allá de la amistad.

Hasta el momento, ni Nodal ni Ángela han salido a desmentir los rumores sobre su relación. La falta de declaraciones oficiales solo ha alimentado más las especulaciones, dejando a los seguidores de ambos artistas expectantes y a la prensa de espectáculos con más preguntas que respuestas.

¿Belinda y Cazzu sentían celos de Ángela Aguilar?

La relación profesional entre Christian Nodal y Ángela Aguilar comenzó con la colaboración en el exitoso tema "Dime cómo quieres". La canción no solo se convirtió en un hit, sino que también evidenció la buena química entre ambos artistas. Sin embargo, esta cercanía profesional parece haber generado incomodidad tanto en Belinda como en Cazzu durante sus respectivas relaciones con Nodal, incluso de acuerdo con el periodista Luis Magaña el sonorense habría tenido bloqueada a la hija de Pepe Aguilar en redes sociales mientras que sostuvo una relación con la madre de su hija.

Por otra parte, se rumoreaba que Belinda se sentía amenazada por la presencia de Ángela. Este sentimiento de celos habría sido similar al experimentado por Cazzu, quien, según las fuentes, tampoco veía con buenos ojos la relación amistosa de su pareja con la joven cantante.