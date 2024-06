Eugenio Derbez es criticado por el video de Miguel Luis trabajando de "cerillito"

Eugenio Derbez es recordado por sus inicios con programas como XHDRBZ o La Familia P.Luche, sin embargo, sus éxitos no fueron solos, pues dos personajes muy recordados parecían frecuentemente en sus programas.

Como Miguel Luis y Sammy, quienes eran un tipo de personaje divertido recurrente que demostraban que Derbez tenía un remate divertido con ellos, así como tenían su propia sección e incluso algunos sketches que los llevó a ser muy reconocidos en el programa de comedia.

Fue gracias al video que se hizo viral en las redes sociales de Miguel Luis, donde se le puede ver trabajando de “cerillito” y es que con más de 2 millones de reproducciones los usuarios se mostraron muy enojados por su situación, pues, afirman que el comediante Eugenio Derbez tiene la culpa.

Afirmando que Derbez lucro con su imagen y nunca les dio lo que merecían, ya que Miguel Luis en el video habla de que no “hay chamba” dejando un doloroso mensaje que puso en jaque a todos sus fans en el video.

“Yo soy su amigo Miguel Luis y que creen, estoy en un Tiktok más porque no hay chamba, no hay chamba, me vine a trabajar de cerillo y a acomodar los carritos del súper. Ayúdenme porque ya tengo mucho calor, pero ahí voy, ya le voy agarrando la onda, voy a seguir chambeando, ahí me siguen y me guardan mi propina”, dijo Miguel Luis.