Yeri Mua se confiesa con sus fans, y revela que se someterá a una cirugía: "No sé qué estaba pensando"

Yeri Mua es una de las cantantes de reggaeton más influyentes e importantes de los últimos años, pues sus temas han liderado las listas de éxitos en México durante mucho tiempo, destacando el increíble talento musical de la cantante mexicana originaria del estado de Veracruz.

Sin embargo, a pesar de su temprana edad y éxito, ha aceptado que ha cometido errores que quiere resolver, como el hecho de quitarse los implantes de su busto, afirmando que ya no está cómoda con la decisión que tomó en una temprana edad, por lo que se lo quiso compartir a sus fans en redes sociales.

Yeri Mua confiesa que quiere reducir su busto

Fue a través de las redes sociales, donde la cantante de reggaeton Yeri Mua habló sobre uno de sus problemas más íntimos con todos sus fans, afirmando que ya no está cómoda con su tamaño de busto, por lo que buscará reducirlos en un futuro no muy lejano, pues no se siente muy cómoda con cómo se ve.

Y es que la veracruzana siempre ha sido muy abierta sobre sus cambios físicos con todos sus fans, por lo que no era un secreto que se había aumentado el busto con implantes, recordando que quien se los puso le advirtió de los problemas que podría tener en un futuro con su cuerpo.

Por lo que decidió compartir con sus seguidores en X la situación por la que estaba pasando, mencionando que se arrepiente de no haberlo pensado bien en su momento, lo que ahora al parecer le ha generado un gran problema con ella misma, publicándose así en su cuenta de Twitter:

“Neta ya no me siento cómoda con este tamaño de implantes, me las voy a reducir, no sé qué estaba pensando cuando me opere”, dijo Yeri Mua.

Cabe destacar que hace un año, le sucedió un percance, pues sus fans comenzaron a darse cuenta de que uno de sus implantes se veía más pequeño que el otro, lo que la forzó a ir de urgencia, ya que uno de los implantes se volteó, ocasionando un molesto percance en su cuerpo.

"Tengo mucho miedo, voy a hablar con mi doctor, él es muy bueno y me lo advirtió. Él me dijo, 'Yeri las probabilidades de que todo esto te pase son estas', y la probabilidad de que mi cuerpo rechazara el implante era grande, porque, una por mi edad, dos porque elegí un tamaño muy grande para mi tipo de cuerpo, y él me lo dijo 'este es el máximo y ya estás casi rebasando el límite'.", dijo Yeri Mua.