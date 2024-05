"No hay chamba": Miguel Luis, excompañero de Eugenio Derbez, aparece acomodando los carritos del super

A pesar de que hace unos años gozó de una envidiable fama, el famoso comediante, Miguel Luis es un claro ejemplo de que el éxito en la farándula es temporal pues recientemente fue visto trabajando como acomodador de "carritos" de un supermercado, lo que desató rumores sobre su situación financiera.

Fue a principios de años dos mil cuando Miguel Luis y Sammy se ganaron el cariño de los millones de televidentes gracias al trabajo que hicieron junto al comediante, Eugenio Derbez, colaborando en varios de sus programas y siendo invitados a importantes eventos deportivos.

Tras su colaboración en programas como "XHDRBZ" y "La Familia P.Luche", Miguel Luis robó la atención de los seguidores de la farándula y no precisamente por el estreno de un nuevo proyecto, sino por subir un video en el que explicó su actual trabajo lejos de la farándula.

En su cuenta en TikTok, red social donde tiene más de 41 mil seguidores, Miguel Luis compartió un video mostrando su nuevo empleo. El exactor de Televisa y fiel compañero de Eugenio Derbez se dedica a acomodar "carritos" de supermercado. La grabación inmediatamente se volvió viral.

En las imágenes vemos al excolaborador de Eugenio Derbez al exterior de una tienda departamental para explicar que actualmente no tiene trabajo en televisión, por lo que tomó la decisión de dedicarse a acomodar los "carritos" que utilizan las personas en sus compras.

"No hay chamba, no hay chamba, me vine a trabajar a acomodar los carritos del super", contó.