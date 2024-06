Isabella Basteri impone tendencia con un look inspirado en Hello Kitty y enloquece a sus fans

Isabella Basteri presume en redes sociales un increíble look de uno de los personajes de Sanrio, Hello Kitty, imponiendo una increíble tendencia sobre este personaje, justo cuando Hello Kitty está siendo una de las tendencias más importantes en redes sociales justo en este momento.

Pues si no conocías a Isabella Basteri, es sobrina del famoso Luis Miguel, todo un icono de la música en nuestro país, así que si bien es una de las personalidades más relevantes de todo México, es cierto que su familia ha comenzado a generar notoriedad en las redes sociales.

Así se ve isabella Basteri con su conjunto de Hello Kitty/Créditos: bellabasteri

Isabella Basteri y el look inspirado en Hello Kitty

Fue en sus redes sociales donde la famosa sobrina de Luis Miguel sigue dando de qué hablar con este increíble look de uno de los personajes más importantes de Sanrio, por lo que los fanáticos de la influencer se sorprendieron al verla, pues estaba en la Japan House un centro cultural en los Ángeles.

Por lo que pudimos ver en sus fotos de Instagram un bello conjunto negro con un patrón de Hello Kitty en blanco, demostrando el espectacular físico de la influencer, así como unos lentes y un tinte en rosa que combina con el fondo alocado de la Japón House donde parecieran estar muchos juguetes.

Isabella Basteri con su conjunto de Hello Kitty en la Japan House/Créditos: bellabasteri

¿Quién es Isabella Basteri?

Isabella Basteri es sobrina de Luis Miguel. Pues es hija de Alejandro Basteri y Alexandra Alcocer, con quien su padre tuvo una relación en 1995, mientras estaba estudiando en Los Ángeles, Estados Unidos, nació el 1 de septiembre de 1996 y es una influencer en las redes sociales.

Una más de Isabella Basteri/Créditos: bellabasteri

Y aunque sus padres se separaron con el tiempo es legítimamente la sobrina del “Sol de México” y aunque no tiene mucha cercanía con los medios de comunicación es cierto que la chica tiene cerca de 46 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte algunas fotos de ella y de su rutina diaria, por lo que si no la conocías ahora la conoces.