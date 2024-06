Raúl "Negro" Araiza, ¿estrena romance?, ella es la nueva conquista del conductor de Hoy | FOTO

Nuevamente el famoso conductor del "programa Hoy", Raúl "Negro" Araiza se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo después de que una famosa revista compartiera unas imágenes que lo muestran muy cercano a una bella mujer, provocando especulaciones sobre el surgimiento de una nueva historia de amor.

A sus 58 años de edad el también actor de televisión se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la farándula gracias al trabajo que ha realizado durante tantos años en el "programa Hoy". En su vida amorosa ha protagonizado varios romances que desafortunadamente han llegado a su fin.

El actor es de los favoritos. Foto: Instagram/@negroaraiza

¿Negro Araiza estrena romance?

En la reciente edición de la revista TVNotas fueron compartidas las primeras imágenes de Raúl "Negro" Araiza junto a una bella mujer, provocando rumores de un nuevo romance. Al parecer el conductor del "programa Hoy" está abierto a darse una nueva oportunidad tras su reciente separación de Katalina García.

De acuerdo con la revista de la farándula el también conductor de "Miembros Al Aire" está saliendo con una joven llamada Maleb, quien se dedica a las ventas. La amistad habría comenzando por gracias a una amiga de su compañero, Paul Stanley. El conductor confesó que llevan dos meses y medio conociéndose.

“Hace dos meses y medio que salimos y ha sido muy padre", dijo.

Por otra parte Melba, la nueva conquista de Raúl "Negro" Araiza, aseguró que aún no acepta ser pareja del conductor del "programa Hoy", pues se tiene que esforzar un poco más. " Me encanta. Me trata como reina y es guapísimo”, dijo para la revista de circulación nacional.

El conductor se está dando una nueva oportunidad en el amor. Foto: TVNotas

¿Quiénes son las ex del Negro Araiza?

Raúl "Negro" Araiza estuvo casado con María Fernanda Rodríguez con quien procreó a sus dos únicas hijas. El matrimonio llegó a su fin por presuntas infidelidades por parte de él, pero la información nunca fue confirmada.

Tras su separación, el conductor de "Hoy" se dio una nueva oportunidad en el amor con la psicóloga, María Amelia Aguilar, quien era invitada recurrente a las transmisiones del matutino de Televisa. Después de varios meses de relación, Raúl Araiza confirmó su separación y regreso a la soltería. Por otra parte, ella dejó de colaborar con las transmisiones.

Meses más tarde el también conductor de "Miembros Al Aire" confirmó que se dio una nueva oportunidad en el amor con la guapa actriz colombiana, Margarita Vega, pero desafortunadamente su relación habría llegado a su fin. En este 2024 el también actor de televisión confirmó que su noviazgo con Katalina García también terminó.