Bellakath regaña a los padres que dejan a sus hijos escuchar su música: "las canciones que hago son para gente adulta"

Desde sus inicios, el reggaetón ha sido ampliamente criticado por sus letras explícitas y bailes que las personas más conservadoras consideran "inapropiados", y si bien con el paso de los años ésto se ha diluido un poco para lograr éxitos comerciales, el género urbano continúa siendo objeto de escrutinio. Un claro ejemplo de ello es la música hecha por Bellakath, pues la mexicana que nos regaló éxitos como "Gatita" se encuentra en el centro de la polémica (una vez más) al regañar a las madres y padres que dejan a sus hijos escuchar su música.

Estas fuertes declaraciones tuvieron lugar durante una entrevista en el programa de "Vamos al punto" de Luisito Rey, mismo que se caracteriza por sus preguntas incisivas y su estilo sarcástico, por lo que la cantante no perdió tiempo en responder de la misma forma a todos los cuestionamientos del youtuber. Es así como Bellakath abordó directamente las críticas sobre el contenido de sus canciones, enfatizando que su música no está dirigida a niñas y niños, sino a una audiencia adulta.

"Yo creo que las canciones que hago son para gente adulta. La disquera las marca como explícitas y para escuchar ese tipo de canciones debes tener una cuenta y tener la edad suficiente para ver los videos y escuchar las canciones", afirmó Bellakath. La cantante insistió en que la responsabilidad recae en las madres y padres, quienes permiten que sus hijos e hijas accedan a contenido explícito a través de plataformas como TikTok.

Bellakath argumenta que la supervisión del contenido que las infancias consumen en internet es una responsabilidad que deben asumir los padres y madres, ya que son ellos quienes deben enseñarles cosas de acuerdo a su edad y evitar dejar los dispositivos sin candados digitales:

Ahora, que si las ven en TikTok, que es una red social a la que muchos tienen acceso, ya no es culpa mía. Yo no puedo estar con todos los niños, no soy omnipresente. Los papás deberían restringir o ni siquiera darles un teléfono a los niños tan pequeños, sentenció Bellakath.