Anitta habla del abuso sexual que vivió cuando tenía 15 años: "me hizo cambiar mi personalidad" | VIDEO

Cuando se habla de abuso sexual, son muchas las mujeres quienes afirman haber pasado por este hecho y es que este tipo de violencia patriarcal lamentablemente es más común de lo que algunas personas quieren admitir, pues de acuerdo con cifras de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, se han contabilizado 90 casos de violación cada día. Y aunque las víctimas suelen ser calladas por los prejuicios machistas, gracias a las redes sociales cada vez más mujeres están hablando de esto y creando redes de apoyo para decir "no estás sola".

Y estas denuncias públicas han tomado mucha fuerza, por lo que incluso mujeres famosas han tomado el valor para contar sus historias de abuso. Un triste ejemplo de ello es Anitta, la estrella brasileña del género urbano que ha logrado crear canciones que fusionan de manera magistral el reggaetón con sonidos autóctonos de Brasil. Sin embargo, detrás de su exitosa carrera, se esconde una historia de resiliencia y superación que recientemente salió a la luz, ya que la cantante habló sobre el abuso sexual del que fue víctima.

Anitta no solo ha conquistado la industria musical con su talento y carisma, sino que también ha demostrado ser una voz poderosa en la lucha contra la violencia de género y el empoderamiento femenino.

Fotografía: Instagram/@anitta

Larissa de Macedo Machado, nombre real de Anitta, ha revelado que creó su alter ego como una forma de protección después de sufrir abuso durante su adolescencia. "Yo tenía 14 o 15 años cuando fui abusada sexualmente y esto me hizo cambiar mi persona totalmente, fue ahí cuando yo inventé mi segunda personalidad, Anitta", aseguró la cantante brasileña en el pocast "Creativo" de Roberto Martínez.

En dicha entrevista, Anitta explicó que este alter ego surgió como una forma de protegerse de los hombres y evitar que algo similar le volviera a suceder. "Yo era muy ingenua antes y cuando esto pasó yo pensaba que, si tuviera otra personalidad, eso no me debería de pasar. Porque yo me pondría de tal manera que ningún hombre tendría el coraje de hacer esto conmigo. Yo hice este personaje que de verdad muchos hombres tienen miedo. Creé a Anitta como un alter ego para sobrevivir a todo esto", explicó al borde de las lágrimas.

Su historia de superación es un testimonio de la fuerza y la resiliencia humana, y continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo.

Fotografía: Instagram/@anitta

De esta manera, la cantante usó el espacio de "Creativo" para compartir su historia y enviar un mensaje de empoderamiento a sus seguidoras. "Hoy un día aprendí a abrazar varias cosas, podré mirar atrás y decir que rescaté algo positivo y aprendí muchas cosas. No toda la gente logra salir de una situación traumática y no voy a decir que lo que me pasó fue bueno pero el no victimizarse y aprender de eso.. gracias vida", finalizó.

Anitta y su defensa por los derechos de las mujeres

Pero además de hablar sobre su historia de abuso, Anitta también ha sido una defensora activa de los derechos de las mujeres y ha participado en varias campañas contra la violencia de género. Su testimonio ha inspirado a muchos y ha abierto un diálogo importante sobre el abuso y la recuperación. "El poder compartir mi historia me da fuerza. Espero que pueda ayudar a otros que han pasado por lo mismo a encontrar su voz y su camino hacia la sanación", expresó en una conversación con BBC News Mundo.

A través de su arte y su compromiso con causas sociales, Anitta ha demostrado que es posible transformar el dolor en fortaleza y usar la fama como una plataforma para el cambio.

Fotografía: Instagram/@anitta

La cantante ha recibido el apoyo de la comunidad artística y de sus seguidores, quienes han elogiado su valentía y honestidad, así mismo, hay muchas mujeres quienes han encontrado fuerza en su historia para así hablar de sus propias historias e intentar sanar el trauma.

Por su parte, Anitta no ha dejado que su pasado defina su futuro, ya que además de su música, la cantante también ha incursionado en el mundo del entretenimiento, mostrando su versatilidad y talento en diversas áreas. Y su reciente colaboración con Madonna en la canción "Faz Gostoso" ha sido un éxito mundial, consolidando aún más su carrera internacional. "Trabajar con Madonna ha sido un sueño hecho realidad. Ella es una inspiración y un ícono para muchas mujeres en la industria", declaró Anitta en una entrevista con Billboard.