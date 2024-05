Gomita deseó sufrir una "negligencia médica" durante su bypass para no despertar: "yo ya no puedo seguir", reveló en una entrevista | VIDEO

El pasado domingo 5 de mayo se estrenó el más reciente capítulo del podcast "Hablemos de Tal", en donde Araceli Ordaz rompió el silencio y reveló los problemas de salud mental a los que se ha tenido que enfrentar debido a las múltiples violencias que ha vivido a lo largo de su existencia. Fue así como Gomita confesó que en cada cirugía esperaba que algo saliera mal para "ya no despertar", lo que la envolvió en un círculo vicioso muy difícil de romper.

Después de muchos años de terapia, Gomita entendió que la comida se había transformado en un refugio para huir de las situaciones violentas que vivía, por lo que su peso se convirtió en una inseguridad cuando comenzó a trabajar en la televisión, ya que le exigían cumplir con estándares de belleza que sólo lograría entrando al quirófano. Fue ahí cuando su obsesión por las cirugías estéticas comenzó a tomar más fuerza hasta que se convirtió en una adicción.

Es así como Gomita revela que en poco tiempo ha pasado más o menos 11 veces por el quirófano, ya que al usar la comida como método de escape, comenzó a subir de peso y las operaciones se transformaron en una necesidad para ella. Hasta el momento, se ha retirado los implantes de busto y de glúteos, pero para llegar a eso tuvo que pasar por un proceso muy fuerte en terapia, donde aprendió a pedir perdón a su cuerpo y aceptar su obsesión con el físico.

Según declaraciones en el podcast de "Un Tal Fredo", Araceli se sometió a una última cirugía en el año 2021, ésta se trataba de un by-pass gástrico en donde engraparían una parte de su estómago para así reduci su ingesta de comida y, por lo tanto, bajaría de peso con más facilidad. En esa ocasión fue a operarse a Venezuela, pero antes de entrar al quirófano tuvieron que realizarle una serie de estudios ya que un día antes su padre la había golpeado brutalmente por defender a su mamá.

Si bien poco a poco ha tratado su salud mental, Gomita explicó que una de las razones por las que se hizo adicta a las cirugías fue la atención de su familia, ya que durante su periodo de recuperación la atención se centraba en ella y todos la trataban bien. Pero a pesar de ello, su papá seguía viéndola como un producto para que los televidentes consumieran, lo que generó más traumas y una profunda depresión en la que incluso intentó quitarse la vida.

Y es que en medio de esta vulnerabilidad, las operaciones se habían convertido en una necesidad que a pesar de querer frenar, simplemente no podía salir de ahí, por lo que su única esperanza durante esos días era que por alguna cuestión médica falleciera en la mesa del quirófano para así morir en paz:

Me duele más el corazón que esta pu** cirugía, no quiero despertar. Yo pensé que no iba a despertar. Cuando yo me metí a ese quirófano, yo le pedí a dios 'por favor, que en esta ocasión tenga una negligencia médica y no despierte, hazme la buena, yo ya no puedo'. Cada que entraba en el quirófano era con la esperanza de ya no despertar, explicó con lágrimas en los ojos.