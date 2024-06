Corren del kínder a Lucy, la hija de Dani Flow, por las canciones explícitas de su papá

La polémica ha sido una constante en la carrera de Dani Flow, pues recibe constantes críticas tanto por su relación poliamorosa como por lo explícito de sus canciones. Aunque en más de una ocasión el cantante ha señalado que no le importan los comentarios negativos, no imaginó el impacto que esto tendría en su familia ya que su hija Lucy fue expulsada del kínder ante la preocupación de otros padres debido al escándalo de uno de sus temas por el que fue calificado de “pedófilo”.

Corren del kínder a la hija de Dani Flow

En enero pasado fans del reguetón y usuarios en redes sociales exigieron “cancelar” al intérprete de “Reggaetón Champagne” luego de que se hiciera viral el fragmento de una de sus rimas en el que señala que no tocaría a su hija, pero sí a sus compañeras de la secundaria. Aunque el cantante pidió disculpas, la polémica dejó marca en su carrera y afectó a su hija ya que fue expulsada del kínder ante la preocupación de otros padres.

Expulsan del kínder a la hija de Dani Flow por lo explícito en las letras de sus canciones. Foto. IG @daniflowmx

"Fue bien fuerte porque pasaron cosas como que me sacaron a la niña del kínder. Me hablaron, yo estaba de vacaciones. Me dijeron: ‘Oye, los papás están preocupados'. No sabía qué hacer. Ya después llegaron otras opciones en donde el panorama no estaba tan cerrado”, dijo Dani Flow en entrevista con Charly Galleta.

La voz de “Martillazo” admitió que la polémica por lo explícito de sus canciones ha logrado afectar a su familia, algo sobre lo que ha logrado reflexionar: “No era bienvenida, mi hija por mi culpa. Ella ni siquiera sabe, tratamos de que estuviera ajena a la situación. Me abrió los ojos para saber que no puedo cometer ese tipo de errores porque puedo afectar a mi hija. He trabajado en ser en mejor persona y eso va a repercutir en mi familia”.

Los papás de otros alumnos se mostraron preocupados por los señalamientos contra Dani Flow. Foto: IG @daniflowmx

Dani Flow se disculpó, pero recomienda a niños que lo escuchen

Ante el escándalo por la letra de su canción, Dani Flow emitió un comunicado en el que pide disculpas: “El abuso sexual no es broma, me disculpo por haber improvisado rimas tan imprudentes. Ese punch line no me representa como persona. Los niños y niñas del mundo son sagrados, no se tocan y esa es mi posición oficial y final sobre el tema”.

Pese a ello, durante una entrevista con “El Escorpión Dorado” para su sección “Al volante” en su canal de YouTube, el reguetonero recomendó a algunos de sus fans menores de edad que escuchen sus canciones. Algo a lo que el youtuber respondió aconsejando a los niños que lo escuchen, pero que no repitan la letra.