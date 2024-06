Famoso cantante casi pierde la vida por las complicaciones de un tatuaje: VIDEO

Los tatuajes forman parte del estilo y de la imagen de decenas de cantantes, algunos son por recuerdos o por alguna anécdota y otros han dado pie a historias que ahora se pueden contar con gusto, pero que en su momento se vivieron como un gran castigo, tal es el caso de Édgar Oceransky, el famoso cantante que casi pierde la vida por una complicación derivada de dibujarse en la piel un ave fénix.

En una entrevista con el podcast de Javier Paniagua CLIPS, el intérprete de trova dio a conocer su historia de cuando se llevó a cabo un tatuaje, pero aunque todo había resultado normal, terminó en el hospital por una bacteria que entró a su cuerpo y que casi le ocasiona la muerte.

Sigue leyendo:

Famoso grupero padece enfermedad incurable y explica por qué no podía bajar de peso: VIDEO

En su charla con el entrevistador, Édgar Oceransky contó que en el momento en el que atravesaba por su primer divorcio, se sentía tan mal que ya no quería vivir. Las cosas estaban en buenos términos con su expareja por lo que decidieron atender la cita que tenían para irse a tatuar, ya que la habían programado con tiempo de anticipación, por lo que acudieron a llevarse a cabo el diseño.

Édgar Oceransky describió que optó por hacerse un ave fénix como símbolo de renacimiento, aunque en ese momento todo parecía normal, los síntomas extraños empezaron al día siguiente, pero los confundió con una gripa, su expareja al verlo muy mal decidió llevarlo al hospital en donde lo diagnosticaron con un raro virus llamado Coxsackie B5 que se introdujo a su corazón, ya que hasta tenía secuelas de un infarto y sus pulmones estaban afectados.

“Se me metió un virus rarísimo que se llama Coxsackie B5 y se me alojó en el corazón y me empezó a inflamar el corazón y me empezó a matar, ellos creen que yo lo traía cercano en el cuerpo es un virus muy fuerte y tiene que entrar por el torrente sanguíneo”, es lo que explicó Oceransky.