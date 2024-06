Ana Bárbara no está dispuesta a reconciliarse con José Emilio, hijo de Mariana Levy: "hay cosas que no son permisibles"

La cantante Ana Bárbara ha dejado claro que no está dispuesta a reconciliarse con José Emilio Fernández, a quien consideraba como su hijo, pues ella lo cuidó y lo llenó de amor durante su infancia, mientras que la cantante estuvo casada con “El pirru” viudo de la actriz Mariana Levy. Durante una conferencia de prensa en la que la “Reina Grupera” estuvo junto a Fey para promocionar su próximo concierto en la Arena Ciudad de México, la nacida en Ríoverde expresó abiertamente su postura sobre este delicado tema.

Estas declaraciones surgen tras los acontecimientos que llevaron a Ana Bárbara a distanciarse de José Emilio, quien ha estado en el centro de la controversia debido a ciertas decisiones que han afectado profundamente la relación con la cantante. Ana Bárbara subrayó que, a pesar del amor de madre que siempre ha sentido por él, ciertas acciones son irreconciliables.

¿Habra reconciliación?

Luego de haber tenido una experiencia cercana a la muerte hace un par de días, pues Ana Bárbara estuvo a punto de morir ahogada mientras disfrutaba una tarde en la playa en su casa de Cancún, la intérprete de temas como “Loca”, “Bandido”, “Lo busqué”, entre otras más fue cuestionada si es que estar a punto de morir la llevó a tomar decisiones en su vida personal como el reconciliarse con José Emilio a quien considera como un hijo.

Y es que, desde hace varios meses la “Reina grupera” y el hijo de Mariana Levy se encuentran distanciados debido a que el joven está en desacuerdo con la nueva relación de la cantante, ya que asegura que la también compositora prefirió a su pareja sentimental por encima de sus hijos; esto tiene molesta y dolida a Ana Bárbara por lo que asegura que hay cosas que ella no puede aceptar, aunque asegura que su amor de madre hacia él siempre estará intacto.

“Cuando alguien cruza la línea del amor de una madre de una madre que se entregó y te traiciona, mi amor de madre es inamovible, pero hay personas que por más amor que les haya dado, si me traicionan, si traicionan a una madre, es muy difícil aceptarlo, ojalá que un día él cambie, pero hay cosas que no son permisibles y yo el respeto y hacer lo que hizo como lo dijo su papá no lo acepto en mi vida”, dijo Ana Bárbara