Wendy Guevara rompe el silencio y habla de Marlon Colmenarez: “ya no le doy publicidad”

Desde hace varias semanas, se reveló que la relación de amistad y algo más que existió entre Wendy Guevara y Marlon Colmenarez había llegado a su fin, y no en los mejores términos, pues se rumora que la ganadora de La Casa de los Famosos México se dio cuenta de que el venezolano le estaba robando dinero, sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por la misma influencer.

Sin embargo, es Paolita Suárez quien hace unos días habló un poco sobre el tema dejando entrever que Wendy Guevara no la ha pasado nada bien, pues, se siente traicionada por alguien a quien quiso mucho, ante esta situación, la misma influencer fue cuestionada por la prensa sobre su relación con Colmenares y por fin habló al respecto.

Wendy ya no quiere hablar sobre el tema.

Afuera de las instalaciones de Televisa San Ángel, Wendy se encontró con la prensa con quienes tiene una gran relación y pese a que la influencer habla siempre de todo abiertamente, en esta ocasión la ganadora de La Casa de los Famosos México decidió ya no dar más declaraciones sobre su relación con el bailarín de origen venezolano.

Y es que, sin pensarlo, los reporteros cuestionaron a Wendy sobre lo que había ocurrido entre ellos y por qué su relación se fracturó, ante esta situación la querida influencer no quiso dar detalles y aseguró que de ahora en adelante ya no le dará más publicidad a nadie más.

“No, ya, mira, yo ya no le doy publicidad a nadie, la verdad, a mí me ha costado mucho estar en las redes sociales… Yo ya no le doy réplica a nadie, a menos que sea alguien que me sume y que tenga millones de seguidores y digo: ‘pues ahí sí me peleo’ y me gusta, pero no me da miedo que digan algo de mí”, dijo Wendy.